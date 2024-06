Bijzondere schorsing voor bondscoaches Argentinië en Chili op Copa America

De bondscoaches van Argentinië en Chili hebben een bijzondere straf gekregen op de Copa America. Lionel Scaloni en Ricardo Gareca zijn voor één wedstrijd geschorst.

De trainers werden gestraft omdat hun spelers te laat op het veld waren tijdens duels in de Copa America. Titelverdediger Argentinië keerde vorige week tijdens het gewonnen openingsduel met Canada (2-0) na rust te laat terug uit de kleedkamer. Gareca treuzelde dinsdag te lang met het brengen van een invaller na rust tijdens de verloren wedstrijd tegen Argentinië (0-1).

Lionel Messi

Argentinië is met 6 punten uit twee wedstrijden al zeker van een plaats in de kwartfinales. De ploeg van Lionel Messi speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Peru. Chili, dat 1 punt heeft, treft Canada.

Brazilië

Een ander topland in de beker van Zuid-Amerika, Brazilië, begon met een valse start aan het toernooi. De wedstrijd tegen Costa Rica in Groep D eindigde teleurstellend in 0-0. Colombia, dat bij de Brazilianen in de groep zit, won het eerste duel wel met 2-1. Brazilië moet tegen Paraguay zorgen voor de eerste driepunter.

Mexico

Mexico staat er in de Copa America matig voor, maar heeft plaatsing voor de volgende ronde wel in eigen hand. In de laatste groepswedstrijd tegen Ecuador gaat het om rechtstreekse plaatsing voor de kwartfinales. Bij een gelijkspel is Ecuador door en Mexico uitgeschakeld.