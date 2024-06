Borussia Dortmund stelt voormalig Feyenoord-middenvelder aan als nieuwe hoofdtrainer

Nuri Sahin is de nieuwe hoofdtrainer van Borussia Dortmund. Dat heeft de Champions League-finalist vrijdag bekendgemaakt. Dortmund zag Edin Terzic een dag eerder opstappen en heeft razendsnel doorgeschakeld. Sahin was het afgelopen jaar de assistent van Terzic.

Dortmund, waar Donyell Malen onder contract staat en Ian Maatsen het afgelopen seizoen op huurbasis speelde, verloor onder leiding van Terzic eerder deze maand de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Dat was direct de laatste wedstrijd van de hoofdtrainer, want hij besloot om na twee jaar op te stappen.

'Enorme eer'

Sahin, die ook jarenlang voetbalde voor Dortmund, werd al snel genoemd als mogelijke opvolger en de club heeft zijn aanstelling vrijdag bevestigd. De Turk was sinds afgelopen winter de assistent van Terzic en zat dus ook op de bank tijdens de verloren Champions League-finale. Het wordt voor Sahin niet zijn eerste baan als hoofdtrainer. Hij was eerder al twee jaar trainer van Antalyaspor.

"Het is een enorme eer", reageert Sahin op de clubwebsite op zijn aanstelling. "Ik wil de club bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben. Vanaf de eerste dag ga ik er alles aan doen om deze club zo succesvol mogelijk te maken."

Feyenoord

Sahin was eerder in beeld om hoofdtrainer te worden bij Feyenoord. De Rotterdammers zochten een opvolger voor de naar Liverpool vertrokken Arne Slot en daarbij viel ook de naam van de Turk, maar Feyenoord koos uiteindelijk voor de Deen Brian Priske.

De middenvelder speelde in zijn carrière een jaar in De Kuip. Hij werd door Dortmund in het seizoen 2007/08 uitgeleend aan Feyenoord. Bert van Marwijk was toen trainer in Rotterdam en hij kende Sahin van zijn eerdere periode bij Dortmund. De trainer liet de Turkse middenvelder op 16-jarige speler debuteren in de Bundesliga. Dat was toen een record.