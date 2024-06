Brian Brobbey mist Polen - Nederland: 'Dan ben je niet bruikbaar'

Brian Brobbey doet zondag helemaal niet mee bij Polen - Nederland. Dat liet bondscoach Ronald Koeman zaterdagavond tijdens de persconferentie weten. De spits van Ajax heeft nog te veel last van een hamstringblessure, die hij deze week opliep tijdens een training.

"Hij heeft een lichte verrekking van de hamstring. Dan ben je vijf tot zeven dagen niet bruikbaar",zei Koeman. "We verwachten dat hij tegen Frankrijk wel weer inzetbaar is." Of de nieuwe spits Joshua Zirkzee speeltijd krijgt, was Koeman ook opvallend duidelijk. "Hij zit wel op de bank, maar in principe zal ik hem niet brengen. Dat kan tegen Frankrijk eventueel wel."

'Nieuwe inzichten gekregen'

Over hoe Koeman zijn ploeg in actie wil zien tegen Polen, wilde hij weinig kwijt. "Ik heb al aangegeven dat ik wat in mijn hoofd heb en dat ik wat nieuwe inzichten heb gekregen, maar jullie zien het zondag wel", zei hij.

Robert Lewandowski

Koeman hoorde een uur voor zijn persconferentie dat hij geen rekening hoeft te houden met Robert Lewandowski bij Polen. De aanvoerder én spits zal niet spelen tegen Nederland. Al zet de Poolse bondscoach hem wél op de bank tegen Oranje.

