'Buiten Verbruggen en De Vrij was iedere Oranje-international rijp voor een wissel, Koeman speelt met vuur'

Het Nederlands elftal had de handen vol aan Turkije, maar wist zaterdagavond de wedstrijd in de tweede helft om te draaien en de halve finale van het EK te bereiken. Valentijn Driessen, verslaggever van De Telegraaf, zag 'een ongekend euforie'.

"Als zelfs de altijd zo broodnuchtere bondscoach Ronald Koeman zich in het feestgedruis stort en zich laat verleiden tot met zijn spelers op z’n Snollebollekes van links naar rechts te gaan, dan is er wel iets aan de hand", begint Driessen zijn analyse van de avond in Dortmund.

Het geluk van Oranje én de 'gouden pik' van Ronald Koeman: de Europese titel gloort in Duitsland Daar stond hij dan, de bondscoach van het Nederlands elftal, te hossen met de fans in Berlijn. Van links. En hup, naar rechts. Een grote lach op zijn gezicht, en hoe kan het ook anders. De bondscoach heeft al het geluk mee en zit met Oranje 'gewoon' bij de laatste vier dit EK.

"Vooral de moeizame manier waarop Oranje zich bij de laatste vier kwalificeerde en ontsnapte aan uitschakeling door Turkije, zorgde voor een ongekende euforie." De spelers van het Nederlands elftal, Koeman én zijn staf zochten na de 2-1 zege de Nederlandse fans in het Olympiastadion in Berlijn op om samen uit hun dak te gaan.

'Emo-duel'

Driessen was bepaald niet onder de indruk van Nederland in de eerste helft. " Geen moment was er sprake van dominantie, maar Nederland liet zich het emo-duel opdringen dat de Turken graag wilden." En: " Behoudens Verbruggen en De Vrij was iedere international rijp voor een wissel met aanvoerder Van Dijk en Xavi Simons voorop."

Buitenlandse media roemen Oranje tegen Turkije en prijzen 'blikopener' Wout Weghorst Oranje staat in de halve finale van het EK voetbal, na de zwaarbevochten zege op Turkije. Het werd 2-1 voor Nederland, dat sterke fases kende, maar soms ook werd overlopen door de Turken. Hoe kijken buitenlandse media naar deze kwartfinale?

Memphis Depay

Koeman begon ook tegen Turkije met Memphis Depay in de spits, maar de clubloze aanvaller kon weer niet overtuigen. "Het vertrouwen dat de bondscoach heeft in bijna al zijn basisspelers is tot op zekere hoogte te waarderen. Totdat het leidt tot spelen met vuur en dat gebeurt te vaak op dit EK. Het blijven vasthouden aan Depay in de spits, terwijl het in vijf EK-duels niet eenmaal heeft gewerkt, is daarvan een voorbeeld."

Dit zijn de rapportcijfers van Oranje: Stefan de Vrij man van de wedstrijd Nederland mag nog altijd dromen van de Europese titel. In een ware thriller met Turkije (2-1 winst) rechtte Nederland zaterdagavond in Berlijn op tijd de rug. Dat was mede te danken Stefan de Vrij, de man van de wedstrijd. Dit zijn de rapportcijfers van Oranje.

Wout Weghorst

Wat Driessen betreft moet Koeman serieus gaan kijken naar een basisplek voor Wout Weghorst. "Houdt Koeman vast aan zijn keuzes en laten zijn tot dusver gouden wissels hem eenmaal in de steek, dan vliegt Oranje woensdag na de halve finale tegen Engeland naar Amsterdam en niet naar Berlijn."

Geëmotioneerde Wout Weghorst vecht na ontspanning Oranje tegen de tranen: 'Mooi dat je dat zegt' Wout Weghorst was zaterdagavond opnieuw van grote waarde voor Oranje. Nadat hij in de rust van het kwartfinaleduel op het EK in het veld was gekomen voor Steven Bergwijn, veranderde er veel in het elftal. Uiteindelijk werd Turkije verslagen (2-1) en werd de spits emotioneel: "Ik kom even niet uit mijn woorden."

