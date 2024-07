Buitenlandse media lovend over EK-uitblinker bij 'herboren' Nederland: 'In het rijtje met legendes als Shaqiri en Podolski'

Het Nederlands elftal versloeg Roemenië dinsdag overtuigend met 3-0 in de achtste finales. Daarmee is Oranjekoorts weer toegenomen, terwijl die na de nederlaag tegen Oostenrijk in de groepsfase tot een dieptepunt. In het buitenland zijn de media lovend over het optreden van Nederland en in het bijzonder over uitblinker Cody Gakpo.

Gakpo nam Nederland in München aan de hand en zorgde met een hard schot voor de 1-0. Ook was hij belangrijk bij de 2-0: dankzij goed doorzettingsvermogen van de aanvaller kon Donyell Malen de voorsprong verdubbelen. Malen schoot er daarna nog een tweede bij, maar de aandacht ging vooral uit naar de speler van Liverpool.

'Stralende' Gakpo

"Gakpo straalt opnieuw terwijl Nederland in de kwartfinales stormt", schrijft The Sun. In Engeland, dat ook in de kwartfinale staat, maken ze zich toch een klein beetje zorgen na het optreden in München: "Ze zien kansen om voor een herhaling van 1988 te zorgen toen Koeman en co in Duitsland de beker omhoog mochten tillen."

Ook bij The Guardian zagen ze een herboren Nederland. De krant zag het optreden vooral als een positief teken voor bondscoach Ronald Koeman: "Dit was revanche voor Koeman, wiens keuzes allemaal goed uitpakten." Ook zagen ze Oranje een belangrijk signaal afgeven: "Voor als iemand er nog aan twijfelde: Nederland kan nog altijd voetballen."

Shaqiri en Podolski

In Spanje wordt ook vooral gekeken naar Gakpo. De aanvaller heeft zich volgens Marca in een bijzonder rijtje geschaard: "Hij is een van de grote sensaties en heeft nu zes doelpunten gemaakt op eindtoernooien. Met zo'n statistiek wordt hij nu vergeleken met EK- en WK-legendes als Xherdan Shaqiri en Lukas Podolski."

Balende Belgen

De Belgische krant Het Laatste Nieuws zat nog vooral met de uitschakeling van het eigen nationale team. Ze eindigden als tweede achter Roemenië in de groep en kwamen daardoor uit tegen Frankrijk in de achtste finales. Daar baalden ze nog flink van: "Hoe is dit Roemenië eerste geworden in de poule van De Rode Duivels?"

Toch was er ook positiviteit over het spel van Nederland: "Nederland speelde de beste wedstrijd van het EK en kende na de eerste tien minuten geen enkele moeite met de zwakke Roemenen."

