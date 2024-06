Kus Cristiano Ronaldo gaat viral, maar fans hebben één nadrukkelijk verzoek

Hij mag dan 39 jaar zijn en in Saoedi-Arabië spelen, de populariteit van Cristiano Ronaldo kent nog altijd geen grenzen. De Portugese superster is dé publiekstrekker tijdens het EK in Duitsland, of hij nu wil of niet.

Tijdens de wedstrijd tegen Turkije (3-0) werd Ronaldo er moedeloos van. De eerste, jonge fan, die het veld op kwam, kon nog rekenen om een warm onthaal. Maar daarna was de Portugees er wel klaar mee. De ene na de andere supporter bleek het veld op te kunnen rennen voor een selfie en dat irriteerde hem zichtbaar.

Verliefde blik

Ook óp de tribunes was de aandacht voor Ronaldo enorm. Talloze fans hadden spandoeken en banners meegenomen om maar de aandacht van de superster op te eisen. De enige die echt zijn aandacht leek te krijgen was zijn vriendin Georgina Rodriguez. Werkelijk alles wat Ronaldo doet ligt onder een vergrootglas en zijn blik richting de tribune voor aanvang van de wedstrijd deed fans smelten. Volgens hen keek hij verliefd naar zijn vriendin.

Cristiano Ronaldo en zijn 'verliefde blik'. © Getty Images.

Rodriguez wist de ogen ook op zich gericht. In een onthullende outfit en met een sjaal van Portugal om haar schouders bekeek ze de wedstrijd van de vader van haar kinderen. Tot plezier van de aanwezige fotografen die er lustig op los klikten.

Rodriguez weet de gemoederen sowieso flink bezig te houden. Eerder tijdens dit EK deelde ze beelden van de verjaardag van stiefzoon Cristiano junior. En daarin viel oud-prof Bastian Schweinsteiger iets op:

Ook de supporters op de tribune blijken in de ban van Rodriguez en Ronaldo. De aanvaller heeft vijf kinderen, waarvan twee met zijn huidige vriendin. Rodriguez en Ronaldo zijn al sinds 2016 samen en er zijn wat fans die ongeduldig beginnen te worden. "Trouwen, of je shirt", liet een duo met toepasselijke maskers weten:

De fans zijn duidelijk: trouwen of je shirt. © Getty Images

Hoe populair de twee zijn, blijkt ook op sociale media. Samen hebben ze zo'n 700 miljoen volgers op Instagram. De laatste post van Rodriguez, met een foto waarop ze een kus krijgt van haar vriend, was razendsnel goed voor meer dan 4.5 miljoen likes en talloze enthousiaste reacties.