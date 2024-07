Dani de Wit heeft gewenste avontuur te pakken en gaat naar de Bundesliga

Dani de Wit heeft AZ verlaten. De middenvelder verruilt de Alkmaarders voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Hij tekent een contract bij VfL Bochum.

De Duitse club eindigde het afgelopen seizoen als veertiende in de Bundesliga. De 26-jarige De Wit tekent voor vier seizoenen in Bochum. Het was overigens al lange tijd duidelijk dat De Wit zou vertrekken. Hij had de behoefde aan een nieuw avontuur.

"Ik kan bijna niet wachten om hier bij VfL Bochum te beginnen en in dit stadion voor de fans te spelen", zei De Wit op de site van de Duitse club. "De club, de fans, het stadion, dit alles heeft ervoor gezorgd dat ik voor VfL heb gekozen. De Bundesliga is altijd een droom geweest, een van de topcompetities voor mij. Dat is het niveau waarop ik mezelf in de toekomst wil bewijzen. Ik zal alles geven zodat we zo hoog mogelijk eindigen."

Rode kaart

De Wit doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en speelde vijf competitiewedstrijden voor de hoofdmacht. Hij vertrok in 2019 naar AZ, waar hij in totaal tot 188 duels kwam. Afgelopen seizoen tekende hij voor tien treffers in 32 competitiewedstrijden voor de nummer vier van de Eredivisie. Overigens kreeg hij in zijn laatste wedstrijd voor de club een rode kaart.