Memphis Depay voelde zich machteloos in de spits tegen Frankrijk: 'Zij zetten mij erg goed op een eiland'

Het was niet de wedstrijd van Memphis Depay, hij oogde wat ongelukkig op het veld. Hij omschreef na afloop dat Frankrijk hem op een eiland had gezet. "Dan is het lastig als je geen mensen hebt waar je de bal op kan kaatsen", legde de spits uit. Desalniettemin is hij niet ontevreden het resultaat. "Tegen Frankrijk zijn geen makkelijke wedstrijden."

Memphis Depay had moeite de bal bij zich te houden en vond sowieso dat hij niet zoveel ballen kreeg. "Ik kwam weinig voor in het spel. Voor het toernooi kreeg ik wel veel ballen en dan kan ik er wel wat mee. Ik hoop snel te verbeteren en dat mijn teamgenoten daarbij helpen", zei Memphis na afloop. De spits kreeg na afloop veel kritiek op sociale media over zijn prestaties.

Een eiland

Volgens Memphis lag dit wat anders. Buiten de mindere ballen die hij kreeg, was hij ook redelijk ongelukkig in de keren dát hij de bal had. Hij stuurde een keer Jeremie Frimpong en Nathan Aké goed weg, maar leverde ook heel veel ballen in. Volgens hem lag het er ook aan dat Frankrijk hem goed uitschakelde. "Ik denk dat Frankrijk er goed voor zorgde dat ik op een eiland kwam te staan. Als ik de bal kreeg, werd ik omsingeld. Dan is het lastig als je geen mensen hebt waar je de bal op kan kaatsen."

Xavi Simons stond het dichtste bij Memphis, op de 10-positie, maar daar wil de spits van Oranje de schuld niet neerleggen. "Hij deed dingen bij vlagen ook heel erg goed, het is één van onze grootste talenten. Dat kan iedereen wel zien. Men is soms wel heel kritisch op hem", gaf hij aan.

Laatste horde in de groep

Druk maakt Memphis zich niet over zijn eigen spel, en ergens is hij ook wel tevreden met een punt tegen Frankrijk. "Je speelt ook gewoon tegen Frankrijk, dat zijn geen makkelijke wedstrijden. Als Nederland zijnde wil je altijd voetballen en denken we altijd dat we er voetballend onderuit kunnen spelen. Maar soms gaat dat niet. Dat heeft met bepaalde keuzes te maken hoe je speelt. Zij weten daar goed mee om te gaan, zij zijn ook al zó lang bij elkaar."

Bij Nederland is dat wel anders, daar is in korte tijd veel veranderd. Steeds meer nieuwe, jonge spelers melden zich bij Oranje ziet ook Memphis. "Bij ons is toch veel nieuw. Maar wij hebben onze kansen ook gehad in de eerste helft en wat uitbraken in de tweede helft. En je scoort gewoon een goal, alleen telt hij niet. En je houdt de nul tegen Frankrijk. Het is allemaal positief, ik maak me geen zorgen."

25 juni speelt Oranje een belangrijk duel tegen Oostenrijk. Nederland speelt dan de laatste wedstrijd van de EK-poule. Oranje kan nog eerste, tweede of derde worden. Een resultaat tegen Oostenrijk is dus wenselijk om gewoon zeker te zijn van de knock-outfase.