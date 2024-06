Bondscoach Ronald Koeman kritisch op prestaties Oranje en arbitrage: 'Als je vijf minuten nodig hebt, moet je 'm gewoon tellen'

Het Nederlands elftal pakte in de tweede poulewedstrijd een punt tegen favoriet Frankrijk. Het duel eindigde in een 0-0 gelijkspel. Bondscoach Ronald Koeman vindt het resultaat uiteindelijk het maximaal haalbare en is daarom tevreden met een punt, ondanks dat hij zeer kritisch was op de prestaties van Oranje.

Na een goed begin van het Nederlands elftal nam Frankrijk daarna het heft in handen. Dat zag de bondscoach ook. "Het was een goed begin, maar daarna vind ik dat we in balbezit niet goed hebben gespeeld. We hebben wel goed verdedigd. Zeker in de tweede helft hebben we Frankrijk goed bespeeld. Zij hebben wel een paar gevaarlijke kansen gehad, dus ik denk dat een punt prima is. Ik vond dat we bij veel momenten zo onnodig balverlies leden", aldus Koeman tegenover NOS.

Afgekeurde goal Xavi Simons

Na zeventig minuten leek Oranje tegen de verwachting in op voorsprong te komen. Xavi Simons schoot de bal hard tegen het net achter de Franse doelman Mike Maignan. Koeman vindt het opvallend dat het doelpunt, na vijf minuten overleg met de VAR, afgekeurd werd. "Het is moeilijk. Ik denk dat Denzel de keeper niet belemmert. Hun keeper is gewoon te laat om nog te reageren op dat schot. Denzel staat wel buitenspel, maar ik denk niet dat hij de keeper hindert. Het is volgens mij niet voor niets dat het vijf minuten duurde voor de arbitrage eruit was. Ik kan me voorstellen dat er wordt gevlagd, maar als je vijf minuten nodig hebt, moet je 'm gewoon tellen."

Kritiek op strijdwijze Oranje

NOS-analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart hadden na afloop de nodige kritiek over de behoudende tactiek van Nederland. Van Hooijdonk sprak zelfs van 'schijtbakkenvoetbal'. Koeman trekt zich daar niets van aan. "In de laatste fase had ik niet het gevoel dat we de overhand kregen, dus dan neem je ook genoegen met een punt. Ik vond dat dit het maximale was in deze wedstrijd. Als je aanvallender gaat wisselen, gaan we ruimtes weggeven en worden we kwetsbaar. We staan nu op vier punten na twee wedstrijden. Heel Nederlands gedacht kun je dan zeggen dat het zuinig was, maar we spelen hier wel tegen de favoriet van dit toernooi."

Vooraf voor dit resultaat getekend

Ondanks dat Koeman niet tevreden is over het spel van Nederland is hij blij met het behaalde punt. "Ik vond dat we voetballend niet ons niveau hebben gehaald, maar dan moet je wel altijd meenemen tegen wie je hebt gespeeld. Ik had er vooraf voor getekend, vier punten na twee wedstrijden. Op naar de volgende wedstrijd. Ik ben blij met een punt hoor", aldus Koeman.

