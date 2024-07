Dit is de scheidsrechter bij Nederland - Engeland: oude bekende fluit halve finale op EK

De UEFA heeft de scheidsrechter voor de halve finale tussen Nederland en Engeland bekendgemaakt. Oranje krijgt in de halve finale te maken met een oude bekende, want de Duitser Felix Zwayer mag woensdagavond de wedstrijd in Dortmund fluiten.

Zwayer floot eerder dit toernooi al de achtste finale tussen Nederland en Roemenië. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman won die wedstrijd overtuigend met 3-0. De Duitser heeft het volgens de UEFA dus prima gedaan en wordt beloond met een wedstrijd in de halve finales.

Daar zullen ze in Roemenië hun vraagtekens bij plaatsen, want daar vonden ze dat Zwayer hen een strafschop ontnomen had. Het wordt voor Zwayer zijn vierde wedstrijd op dit EK. Naast het duel van Oranje in de achtste finales floot hij ook Italië - Albanië (2-1) en Portugal - Turkije (3-0) in de groepsfase.

'Roemenië drie keer benadeeld': kritiek op scheids voor niet toekennen penalty tegen Nederland Er was de nodige kritiek op de wedstrijdleiding van het duel tussen Roemenië en Nederland. Oud-topvoetballer Michael Ballack zag drie momenten waarin Roemenië werd benadeeld, waarvan één penaltymoment.

Bijzondere terugkeer in Dortmund

Het is bijzonder dat Zwayer juist in Dortmund fluit, want in december 2021 kwam hij in eigen land in opspraak nadat hij bij de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München enkele dubieuze beslissingen nam, die hem vanuit Dortmund op felle kritiek waren komen te staan. Door alle ophef besloot hij rust te nemen en na te gaan denken over zijn toekomst. Twee maanden later maakte hij bekend zijn scheidsrechtersloopbaan te vervolgen.

