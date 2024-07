'Roemenië drie keer benadeeld': kritiek op scheids voor niet toekennen penalty tegen Nederland

Er was de nodige kritiek op de wedstrijdleiding van het duel tussen Roemenië en Nederland. Oud-topvoetballer Michael Ballack zag drie momenten waarin Roemenië werd benadeeld, waarvan één penaltymoment.

Nederland won dinsdagavond overtuigend (3-0) van Roemenië in de achtste finale van het EK voetbal. Oranje ging met 1-0 de rust in, maar volgens Ballack had dat anders kunnen zijn. Hij sprak bij MagentaTV over een penaltymoment op slag van rust. De oud-middenvelder van Bayern München en Chelsea zag Nathan Aké een elleboog uitdelen in de zestien.

De scheidsrechter en de VAR zagen het niet en dus floot scheidsrechter Felix Zwayer direct af. Achteraf is daar Roemenië een strafschop ontnomen, vindt Ballack. Hij is van mening dat de VAR er naar had moeten kijken en het rustmoment had moeten uitstellen.

Sneakers op het veld

De Duits oud-international (98 caps) zag nog wat vreemds: de sneakers op het veld bij de 3-0 van Donyell Malen. De keeper van Roemenië schopte er nog één weg. Ballack zei daarover: "Het is een vreemde situatie. Als er voorwerpen op het veld liggen, moet het spel worden onderbroken. Waarom de videoscheidsrechter niet ingrijpt is een andere vraag, want dat is eigenlijk de regel."

Gevaarlijke tegenaanval

En ten slotte besprak niet Ballack, maar het Duitse medium Bild een situatie in de 81e minuut. Nicolae Stanciu, aanvoerder van Roemenië, kreeg een gele kaart wegens protesteren. 'De woede van de Roemeen is nog steeds begrijpelijk, want scheidsrechter Felix Zwayer hield een mooie kans op een tegenaanval tegen. Niet correct.'

Ook de fans van Roemenië waren helemaal niet blij. Na de wedstrijd stelde Vandaag Inside-verslaggever Tom Staal wat pesterige vragen aan de fans die het stadion uit kwamen lopen. Eentje riep 'UEFA maffia', doelend op de bovengenoemde momenten. Een andere fan wilde Staal zelfs bijna aanvliegen na een pesterig moment.

