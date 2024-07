Dit is de succesformule voor Nederland om finale te halen op EK: 'Ronald Koeman heeft de makkelijkste baan'

"Nu is het echt voor het echie." Dat heeft vrijwel elke Nederlandse speler wel geroepen deze week. Ze hebben het uiteraard over de achtste finale tegen Roemenië. Robert Maaskant weet de succesformule van Nederland om ver te komen, vooral niet landen als Spanje nadoen. "Dit elftal moet gewoon keihard werken om minder in de problemen te komen."

"Ik denk dat Ronald Koeman de makkelijkste baan ter wereld heeft", zegt oud-trainer Robert Maaskant als hij het over het mentale aspect van het Nederlands elftal heeft. De spelers staken allemaal hand in eigen boezem na de nederlaag (2-3) tegen Oostenrijk en voor het herstel hoeft Koeman weinig te doen, denkt Maaskant. "Die zijn allemaal met de neus op de feiten gedrukt. Daar hebben ze heel veel tijd voor gehad, om dat te verwerken."

Maaskant is positief ingesteld als het gaat om de achtste finale tegen Roemenië, al verwacht hij wel een stroeve wedstrijd. "Je zag de struggle bij Engeland, ook deels bij Spanje, het zijn gewoon taaie wedstrijden. Het belangrijkste is dat je je niet boven de tegenstander plaatst. Net als tegen Frankrijk, moet je jezelf gewoon gelijk stellen. In de organisatie ging het toen heel goed."

Organisatie moet beter

Dat was wel waar het aan schortte in de wedstrijd tegen Oostenrijk: de organisatie. "Koeman liet spelers ritme op doen en dat vind ik niet onlogisch als je naar het grotere plaatje kijkt, maar er moeten nu andere keuzes worden gemaakt." En die andere keuzes hebben te maken met de spelopvatting. Nederland is aan de bal niet superieur zoals Spanje, vindt Maaskant. "Juist in het opportunisme kunnen we ver komen. Keer op keer is bewezen dat we voetballend minder goed zijn dan we denken."

De tandem Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong geniet dan ook zijn voorkeur, net als tegen Frankrijk. "Dat is harstikke solide natuurlijk, dat kan echt prima. Ze kunnen allebei aanvallen, hebben allebei snelheid en kracht én kunnen elkaar nog eens verdedigend overnemen." Een combinatie met Xavi Simons vindt Maaskant minder, omdat hij te veel naar binnen speelt vanaf de flank. "Hij loopt dan Reijnders in de weg, die in komt draven vanaf het middenveld."

Ruimtes zoeken, mét Joey Veerman

Maaskant vindt ook dat Nederland weer terug moet naar een spelopvatting waar ze in de oefenwedstrijden zo succesvol mee waren. De ruimtes achter de verdediging zoeken. Een zeer effectieve speelstijl dit EK, ziet hij. "Als je kijkt naar hoe de goals vallen tijdens dit toernooi: acht van de tien komen voort uit diagonale ballen achter de laatste lijn met lopende mensen. Als je de bal op links hebt en iemand kan de bal bij Dumfries leggen, heeft hij keuzes te over in de zestien om gevaarlijk te zijn."

Daarin noemt hij dan toch Joey Veerman, die tot nu toe onfortuinlijk was op het EK. "Ik denk dat je hem uiteindelijk toch nodig gaat hebben, hij moet degene zijn die die bal achter de laatste linie legt." Mocht Oranje winnen van Roemenië, ziet Maaskant een finaleplaats helemaal niet als gekke optie. Gezien het schema van Nederland. "Als je van te voren mag tekenen voor een EK waarin je Spanje, Duitsland, Frankrijk en Portugal ontloopt, word je gek."

Nederland mist een superster

Mocht de finale worden gehaald, vindt Maaskant het toernooi al relatief geslaagd. Al verwacht hij wel dat Nederland het daarin zal afleggen. Dat ligt onder andere aan één constatering, die Nederland ergens dit toernooi de das om zal doen... "Je hebt meer dan ooit meerdere kanshebbers voor de titel, maar de kampioen heeft normaliter minimaal één wereldster lopen. Rodri bij Spanje, die scoort toch weer tegen Georgië als het moeilijk gaat. Dat is geen toeval. Bij Engeland heb je Bellingham bijvoorbeeld, zo'n speler heeft Nederland niet. Dat mist dit elftal."

