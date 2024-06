Drama voor Feyenoorder Gernot Trauner op weg naar bijzondere wedstrijd tegen Nederland

Gernot Trauner moet de wedstrijd tegen het Nederlands elftal aan zich voorbij laten gaan. De verdediger van Oostenrijk raakte tegen Polen vrijdag geblesseerd en moest de laatste training maandag ook al aan zich voorbij laten gaan. Nederland en Oostenrijk spelen dinsdag om 18.00 uur in Berlijn tegen elkaar.

Voor de verdediger van Feyenoord begon het duel met Polen nog fantastisch, want hij kopte zijn land op voorsprong. Hij werd daarmee pas de derde Feyenoorder ooit die scoorde op een EK. Vlak na rust sloeg het noodlot echter toe.

Trauner raakte geblesseerd aan zijn bovenbeen bij een tackle en moest gewisseld worden. De Oostenrijker kwakkelde het afgelopen seizoen al met blessures. Bondscoach Ralf Rangnick maakte maandag op de persconferentie bekend dat Trauner het duel met Nederland moet missen.

Bijzondere ontmoeting

Voor Trauner had het een speciaal duel geweest, want bij Nederland zitten een aantal teamgenoten van Feyenoord in de selectie. Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow zijn namelijk onderdeel van de EK-selectie van Oranje. De verwachting is overigens dat zij net als Trauner vanaf de kant zullen moeten toekijken, maar dan wel vanaf de bank.

Cruciaal duel

Het duel tussen Nederland en Oostenrijk is voor beide teams nog erg belangrijk. Oranje lijkt al zeker van de volgende ronde met vier punten en kan in theorie zelfs al zeker zijn van de achtste finales voor de aftrap in Berlijn.

Oostenrijk moet waarschijnlijk wel nog een resultaat halen. Na de nederlaag tegen Frankrijk en de overwinning op Polen staat de ploeg van Ralf Rangick op drie punten. Dat is mogelijk niet voldoende om als een van de beste nummers drie door te gaan.

