Drama voor uitsupporters bij FC Twente: 'Ongelofelijk triest dat dit nodig is'

Het uitvak bij FC Twente wordt al jaren geroemd door bezoekende supporters van andere clubs. Het broodje beenham dat de meegereisde fans daar krijgen, is een begrip onder supporters in de Eredivisie en daarbuiten. Maar er komt deels een einde aan die gastvrijheid, want FC Twente is de misdragingen van sommige groepen spuugzat.

Het uitvak is gesitueerd op de korte zijde tegenover het grote thuissupporters vak Vak P. Onder het uitvak is een familievak en de mensen die daar zitten, krijgen nog geregeld meer dan alleen verwensingen naar hun hoofd geslingerd. Daarom komt de club uit Enschede nu met een heftige maatregel: een 4,5 meter hoog kunststof hek. Of dat dit seizoen nog gebeurt tijdens de resterende thuiswedstrijden van FC Twente, is nog de vraag. De gemeente Enschede moet de vergunningsaanvraag eerst goedkeuren, voordat er gebouwd kan worden.

Zo snel mogelijk plaatsen

"De wand garandeert dat er niks meer naar beneden kan worden gegooid, en uitsupporters hebben prima zicht. Zo gauw die vergunning wordt afgegeven gaan we hem plaatsen”, zegt woordvoerder Richard Peters van FC Twente tegen de regionale krant Tubantia. Recent ging het nog mis in het uitvak toen supporters van rivaal Heracles de netten die voor het uitvak hangen, te slopen.

Tijdens andere wedstrijden hielden de netten dingen als aanstekers wel tegen, maar bekers bier en zelfs urine niet. Dat creëert onveilige en onsmakelijke situaties voor de fans, veelal kinderen, die onder het uitvak zitten. Het dieptepunt vond plaats in augustus 2022, tijdens de Europese wedstrijd tegen Fiorentina, belandde er vuurwerk op het ondergelegen vak.

'Tegen dit soort aquaria'

De supportersvereniging van FC Twente, Vriendenkring, is teleurgesteld in de beslissing van de club om het vak verder dicht te bouwen. "Dood- en doodzonde. Ongelofelijk triest dat dit nodig is”, zegt voorzitter Lucas Fransen. "Je behandelt je gasten zoals jezelf ook behandeld wilt worden, en dit is niet gastvrij.” Fransen snapt dat deze maatregel helaas soms nodig is om de eigen supporters in bescherming te nemen. "De goeden moeten onder de kwaden lijden. Het is wel beter dan die rottige netten”, vindt hij "Je hebt toch beter zicht. Je kunt de wand zo plaatsen dat stickers plakken niet mogelijk is.”

Het uitvak van FC Groningen, één van de vele clubs met zo'n wand zoals FC Twente wil. ©Pro Shots

Slecht zicht

Stickers plakken, de constructie van het hek en het vaak matige onderhoud ervan, zorgt er in sommige stadions in binnen- en buitenland die al dergelijke hekken hebben, voor klagende uitsupporters. Zij kunnen soms weinig van de wedstrijd zien, de hoofdreden voor het stadionbezoek.