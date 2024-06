Eerste speelronde Eredivisie bekend: thuiswedstrijden voor Ajax, PSV en Feyenoord

De KNVB heeft de eerste speelronde van de Eredivisie bekendgemaakt. De traditionele top drie (Ajax, Feyenoord en PSV) begint de competitie met een thuiswedstrijd. De eerste wedstrijd van het seizoen is meteen een kraker tussen twee promovendi.

Op vrijdag 9 augustus opent FC Groningen de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Om 20.00 uur is de aftrap in de Euroborg. Groningen promoveerde als nummer twee rechtstreeks van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie. NAC promoveerde via de nacompetitie.

PSV, Feyenoord en Ajax

Voor kampioen PSV begint de Eredivisie op zaterdag 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen RKC om 21.00 uur. Ook Ajax en Feyenoord starten thuis. Ajax sluit de eerste speelronde van de Eredivisie af op zondag 11 augustus om 16.45 uur met een thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Feyenoord speelt zaterdagmiddag om 10 augustus om 16.30 uur tegen Willem II, de kampioen van de KKD van afgelopen seizoen.

Laatste wedstrijd vorig seizoen

Toevalligerwijs was PSV - RKC ook de laatste wedstrijd van afgelopen seizoen. PSV vierde daarin het kampioensfeest in een vermakelijke wedstrijd. Het werd 3-1, nadat RKC brutaal op een 1-0 voorsprong was gekomen. Ajax had het vorig seizoen tegen Heerenveen moeilijk. Uit werd met 3-2 verloren en thuis werd het wel 4-1 voor de Amsterdammers.

📢 De eerste speelrondes van de @eredivisie en @1e_Divisie seizoen 2024/'25 zijn bekend.



🔜 Morgen verschijnt het complete concept competitieprogramma betaald voetbal. pic.twitter.com/AgwBxAgjU7 — KNVB (@KNVB) June 18, 2024

Keuken Kampioen Divisie

In de Keuken Kampioen Divisie zijn alle ogen vooralsnog gericht op Vitesse. De noodlijdende club degradeerde afgelopen, mede door een fikse puntenstraf van de KNVB, jammerlijk uit de Eredivisie. De Arnhemse ploeg is nog altijd niet zeker of het überhaupt nog betaald voetbal mag spelen, maar is vooralsnog wel gewoon ingedeeld in het nieuwe seizoen.

Toekomst van Vitesse wederom in gevaar: Amerikaanse investeerder haakt op laatste moment af Het voortbestaan van Vitesse is opnieuw in gevaar. Een van de twee partijen die bereid was om de noodlijdende club uit Arnhem over te nemen, is op het laatste moment afgehaakt. Een woordvoerder van de club bevestigt dat het gaat om een Amerikaanse investeerder. Een bedrijf met Nederlandse wortels is nu nog overgebleven. "Daar proberen we nu een deal mee rond te maken", aldus de woordvoerder.

Vitesse begint aan het KKD-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Telstar. De KNVB maakt woensdag 19 juni het conceptprogramma van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie bekend.