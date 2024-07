Egyptisch international (31) overleden aan gevolgen van hartaanval

Triest nieuws uit de voetbalwereld: de Egyptische international Ahmed Refaat is overleden. Hij werd slechts 31 jaar. Refaat is overleden aan de gevolgen van een hartaanval, die hij eerder dit jaar kreeg in een wedstrijd in de Egyptische Premier League.

Volgens de club van de voetballer, Modern Sport, werd Refaat naar de intensive care overgebracht nadat hij op het veld ineengezakt was in de wedstrijd tegen Al-Ittihad Alexandria op 11 maart. De voetballer kreeg een pacemaker en werd een maand later uit het ziekenhuis ontslagen, maar stond nog onder behandeling.

"Modern FC kondigt het overlijden aan van Ahmed Refaat, speler van het eerste elftal en van het Egyptische nationale elftal, als gevolg van ernstige achteruitgang in zijn gezondheid meldde de club. "Hij is overgebracht naar het ziekenhuis om te sterven na een aanvankelijk opgaande strijd na het incident op 11 maart 2024."

Mohamed Salah, aanvoerder van het nationale elftal, herdacht zijn teamgenoot. "God zegene zijn familie en geliefden", schreef de spits van Liverpool op X.