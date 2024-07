EK-held Cody Gakpo zorgt voor ontroerende beelden met zijn ouders na training Oranje

Hij is de grote man van Oranje dit toernooi: Cody Gakpo. Met drie treffers is hij gedeeld topscorer en ook afgelopen zaterdag in de kwartfinale tegen Turkije (2-1) was hij bij het winnende doelpunt weer zeer belangrijk. Maar hij is natuurlijk ook gewoon de zoon van zijn trotse vader en moeder.

De inmiddels 25-jarige Gakpo werd geboren in Eindhoven en kwam via de jeugd van PSV in het eerste terecht. Na een uitstekend WK in Qatar vertrok hij voor tientallen miljoenen euro's naar Liverpool. In anderhalf jaar tekende hij daar al voor 23 treffers. En al die tijd weet hij zich gesteund door vader Johnny en moeder Ank.

En daar lijkt ook meteen de bron van het talent van Gakpo genoemd. Jonny was in zijn geboorteland Togo ook voetbalinternational, terwijl Ank (toen nog Van Bommel) als Nederlands rugbyinternational in actie kwam.

Training Oranje

Zondag na de training van Oranje in Wolfsburg waren de ouders van Gakpo aanwezig op de tribune langs het veld. De aanvaller zocht ze uiteraard op en dat zorgde voor prachtige beelden. Dikke knuffels, grote glimlachen en ongetwijfeld warme woorden volgden.

Cody Gakpo na de training met zijn ouders. © ANP

"Mijn vader en moeder zijn heel betrokken bij mijn carrière", zei Gakpo eerder in Helden Magazine. "Ik heb eigenlijk alles aan hen te danken. Mijn ouders brachten me altijd naar PSV en stonden op de gekste tijden en plekken langs de lijn. Al moesten we in Groningen spelen, ze waren er het liefst allebei bij. Na een wedstrijd wilde mijn vader die altijd meteen nabespreken. Mijn moeder vroeg eerst of ik het leuk had gehad en of ik lekker had gevoetbald."