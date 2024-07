Engelse fans vechten met Duitse fans na EK-exit: 'Ooit Duitsland een oorlog zien winnen?'

Duitsland werd vrijdagavond in eigen land uitgeschakeld op het EK voetbal. Spanje won na verlenging met 2-1. Een deel van de aanwezige Engelse fans vond de Duitse exit wel grappig en pestte de Duitse supporters daarmee.

Op social media zijn er diverse video's waarin te zien is dat Engelse en Duitse fans met elkaar op de vuist gaan. In Daily Mail komt een getuige aan het woord: "De fans van Engeland dreven de spot met de Duitsers. Ze zongen liedjes als 'Heb je Duitsland ooit een oorlog zien winnen?' Er waren ongeveer 20 Engelse gasten die een groepje Duitsers confronteerde met dat gedrag. Toen raakten enkele van hen betrokken bij een gevecht."

Na niet al te lange tijd leek de kalmte terug te keren in de stad Alstadt. Maar de Engelse onruststokers wilden olie op het vuur gooien en zongen: "Viva Espanol". Vervolgens kwam de politie opdraven om de rivaliserende groepen uit elkaar te houden. Elders in de gemeente werd door Engelse fans bier gegooid naar Duitsers. Ook is te zien dat diverse Engelse fans samen met Spaanse fans feest vieren, wat bij Duitse fans vast niet in goede aarde viel.

Onlusten bij eindrondes: het hoort er schijnbaar bij. Alhoewel, de vorige paar grote toernooien bleven gespeend van dit soort opstootjes. Bij het WK in Qatar was alles vredig, vermoedelijk doordat alcohol in dat land niet overal beschikbaar is. Het WK 2018 in Rusland verleidde ook weinig hooligans om eens lekker door het lint te gaan. En het EK 2020 (in 2021 door corona) werd in veel steden en landen tegelijk gehouden, wat de reislust van kwaadwillenden wat beperkte.