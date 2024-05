Erik ten Hag blikt terug op 'teleurstellend' jaar: 'Was slecht, bagger, maar ben bezig met volgend seizoen'

Voor Erik ten Hag was het afgelopen seizoen met Manchester United 'het moeilijkste jaar uit zijn carrière'. De coach eindigde op een teleurstellende achtste plaats met United, maar pakte wel de FA Cup. In gesprek met Voetbal International blikt Ten Hag terug op zijn bewogen jaar en kijkt hij vooruit naar de toekomst.

Ten Hag kijkt niet met een goed gevoel terug op dit seizoen. In vergelijking met zijn eerste seizoen op Old Trafford is hij absoluut niet tevreden. "Het is heel teleurstellend. We hebben natuurlijk een slecht jaar, dat is duidelijk. Ik zit nog midden in het seizoen, het échte terugblikken komt later. Maar je neemt jezelf vooraf bepaalde doelen voor, en dit seizoen hadden we de volgende stap moeten zetten. Vorig jaar was het een topseizoen, was het overperforming wat we bij de club presteerden. Dit seizoen wilden we de volgende stap zetten, maar dat is niet gelukt."

Ziekenboeg

Ten Hag wil niet te veel excuses zoeken voor het mindere seizoen met United, maar de coach vond het heftig om te zien hoe veel geblesseerden hij had. "Het was continu balanceren op een dun koord. Het is echt bizar. Onlangs had ik in mijn basiself het vijftiende koppel in het centrum van de verdediging staan, ik heb 33 verschillende laatste linies gehad! In de eerste weken misschien uit luxe, om te kijken wat het beste paste, maar al heel snel was het puur uit noodzaak. Van iedereen binnen de organisatie heb ik dit seizoen het meeste contact met de clubarts gehad. Dat zegt volgens mij alles."

Toekomst

Zijn toekomst bij United ziet Ten Hag in ieder geval rooskleurig in. "Ik heb nog een contract voor een jaar en ben ook al druk met volgend seizoen. De analyse over dit seizoen, wat er komende zomer moet gebeuren, wat er in de selectie nodig is, en ook zaken als de voorbereiding. Laat duidelijk zijn: het was ook gewoon slecht, het was gewoon bagger. Ik verneem dat de nieuw eigenaren alles willen veranderen, maar met mij willen bouwen. Dat is tenminste hetgeen wat ze direct tegen mij zeggen en wat ze uitspreken."