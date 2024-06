Etienne Vaessen maakt 'papa' trots met debuut voor Suriname: 'Wie had dat tien jaar geleden gedacht?'

Etienne Vaessen debuteerde woensdagavond voor het Surinaams elftal in de WK-kwalificatie. Een jaar geleden had hij niet durven dromen dat hij international zou zijn. Een trotse Vaessen beantwoordt de telefoon op het vliegveld in Paramaribo, de dag na de 4-1 overwinning op Saint Vincent en de Grenadines. "Papa is zeker trots, die gaat de volgende keer misschien mee."

"Mooi, hè?", zegt Vaessen tegen Sportnieuws.nl, wanneer hij wordt gefeliciteerd met zijn debuut. "Wie had dat verwacht? Dit had ik niet durven dromen, tien jaar geleden of zelfs een jaar geleden." Ook voor zijn vader - die half Surinaams is - moet het geweldig zijn geweest om zijn zoon voor Natio te zien spelen. Hij komt Vaessen dan ook zeker een keer live in actie bekijken in Paramaribo, weet Vaessen junior. "Misschien in oktober al."

Suriname begint uitstekend aan WK-kwalificatie, maar niet de nul voor Etienne Vaessen Suriname is met een dikke overwinning begonnen aan de WK-kwalificatie. In Paramaribo werd Saint Vincent en de Grenadines met 4-1 verslagen. Het was in de eerste helft nog een beetje passen en meten voor bondscoach Stanley Menzo, die met drie debutanten aan de aftrap verscheen.

Debuut tegen voetbaldwerg

Vaessen debuteerde onder de lat tegen Saint Vincent, een land zonder bekende spelers. Vooraf had Vaessen dan ook videobeelden nodig om een beeld te krijgen van zijn eerste tegenstander. "Toen ik die zag, dacht ik: die rollen we op met 8-0. Maar toen zeiden m'n teamgenoten: 'Je moet er niet te makkelijk over denken, want die gasten blijven gaan en schoppen je zo door midden'."

Dat bleek ook het geval. Saint Vincent klapte er vol op en maakte soms goed gebruik van het dorre kunstgras in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. "Ik moest écht wennen. Misschien dat je dat ook zag in de opbouw, terwijl dat mijn sterkste punt is. Het kunstgras was droog, het remde af. Die bal stuiterde tien keer op, joh."

Etienne Vaessen kiest voor interlandcarrière bij Suriname: 'Mijn vaders achternaam is Burnet' Etienne Vaessen wordt international... van Suriname. En nee, dit is geen 1 april-grap. Vaessen kan in juni zijn debuut maken voor Natio. Dat komt omdat Vaessen voor een kwart Surinaams is. De keeper van RKC moet de concurrentiestrijd aangaan met Warner Hahn, nu keepend bij Kyoto Sanga in Japan.

Foutje, bedankt

Daarnaast ging Vaessen door dat kunstgras ook nog in de fout, in de 22ste minuut. Het leek alsof de spits van de tegenstander doorgebroken was toen Vaessen hem neerhaalde, maar daar wilde de keeper niks van weten. "Er liep nog iemand bij van ons. Die scheidsrechter zei ook meteen dat het een gele kaart was."

Of werd hij tóch een beetje gematst door de scheidsrechter? "Die scheids was heel chill. Hij kwam voor de wedstrijd nog naar me toe: 'Leuk dat je zo voor Suriname uit kan komen en je debuut mag maken vandaag'. Dat was leuk."

Etienne 'Burnet' Vaessen maakt eigen fout goed met fraaie redding bij debuut voor Suriname! 🇸🇷 — ESPN NL (@ESPNnl) June 6, 2024

'Betekent veel voor ze'

Een 'hele belevenis', zo noemt Vaessen zijn debuut voor Suriname. Op het vliegveld werd hij al onthaald als een soort held. "De fans zijn wel echt trots op het land. Dat merk je tijdens en vooral na de wedstrijd. Die mensen hebben gewoon een geweldige avond gehad. We wonnen 4-1 en wij vonden niet eens dat we goed hadden gespeeld. Maar je ziet op de gezichten van die mensen dat het heel veel voor ze betekent. Dat vind ik mooi om te zien."

Het Franklin Essed Stadion heeft officieel plek voor 3.500 toeschouwers, maar Vaessen geloofde daar niks van. "In dat stadion paste misschien vierduizend mensen, maar er waren er zeker zes- tot zevenduizend."

'Wit strandje en blauwe zee'

De ochtend na de wedstrijd zit Vaessen alweer op het vliegveld, voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Anguilla. Vaessen is blij dat de technische staf beelden heeft, want zelf kent hij geen spelers van het eiland. Eerst vliegt de selectie naar Sint-Maarten, een nabijgelegen eiland. "We gaan nu naar Sint-Maarten, daar ga ik kijken of ze een wit strandje hebben en een blauwe zee, want dan ga ik wel even een duikje nemen, hoor! Dat laat ik me niet ontnemen."