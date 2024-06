Suriname begint uitstekend aan WK-kwalificatie, maar niet de nul voor Etienne Vaessen

Suriname is met een dikke overwinning begonnen aan de WK-kwalificatie. In Paramaribo werd Saint Vincent en de Grenadines met 4-1 verslagen. Het was in de eerste helft nog een beetje passen en meten voor bondscoach Stanley Menzo, die met drie debutanten aan de aftrap verscheen.

Suriname begon vrij aardig aan de wedstrijd, maar het spel onder leiding van bondscoach Stanley Menzo zakte snel in. En dat is toch opvallend te noemen, gezien het verschil in niveau tussen de twee landen. Bij Natio debuteerden bijvoorbeeld Immanuel Pherai van Hamburger SV en Gyrano Kerk van Royal Antwerp.

Debuut van Etienne Vaessen

De meest opvallende naam was natuurlijk die van Etienne Vaessen, die erachter kwam dat hij een opa uit Suriname had. Hij zou eigenlijk met de achternaam van zijn opa - Burnet - gaan spelen, maar tijdens de wedstrijd stond er toch gewoon 'Vaessen' op zijn rug.

De keeper, die deze zomer clubloos is, zorgde voor het eerste opvallende moment van de wedstrijd. Hij kwam net te laat uit zijn doel en haalde een speler van Saint Vincent neer op randje zestien, waar hij een gele kaart voor kreeg.

Etienne Vaessen kiest voor interlandcarrière bij Suriname: 'Mijn vaders achternaam is Burnet' Etienne Vaessen wordt international... van Suriname. En nee, dit is geen 1 april-grap. Vaessen kan in juni zijn debuut maken voor Natio. Dat komt omdat Vaessen voor een kwart Surinaams is. De keeper van RKC moet de concurrentiestrijd aangaan met Warner Hahn, nu keepend bij Kyoto Sanga in Japan.

Becker in de fout én herstelt weer

Na een halfuur voetballen kwamen de bezoekers uit Saint Vincent en de Grenadines zelfs op voorsprong. Real Sociedad-aanvaller Sheraldo Becker speelde de bal niet goed terug op Vaessen, waardoor Oalex Anderson de bal kon onderscheppen. De aanvaller van North Carolina FC (tweede niveau van de Verenigde Staten) werkte gemakkelijk de 0-1 binnen.

In de 37e minuut kwam Natio alweer op gelijke hoogte. Debutant Pherai werd in de zestien onderuit gehaald en verdiende een strafschop. Becker herstelde zijn fout van even eerder en maakte zijn derde in het shirt van Suriname: 1-1.

Sheraldo Becker / Getty Images

Voorsprong voor Suriname

En nog voor rust was daar ook de voorsprong voor Suriname. Almere City-spits Jeredy Hilterman, die afgelopen seizoen op huurbasis bij Willem II speelde, kopte raak op aangeven van Pherai. Zo was de middenvelder van HSV - met een Surinaamse vader en een Braziliaanse moeder - als debutant direct bij twee doelpunten belangrijk voor zijn ploeg.

Justin Lonwijk maakte er direct na rust 3-1 van. Het is zijn tweede interlanddoelpunt in zijn tweede wedstrijd. Daarna zakte het spel wat in, maar in de zeventigste minuut was het weer juichen geblazen voor de fans in Paramaribo: Jaden Montnor maakte er 4-1 van. Hij was even eerder in het veld gekomen voor Kerk.

WK-kwalificatie voor Suriname

Suriname moet in een poule met Saint Vincent en de Grenadines, Anguilla, Puerto Rico en El Salvador in de top twee zien te eindigen. Het speelt tegen ieder land één keer. Als het in de top twee eindigt, speelt het daarna nog een lastige derde ronde. Hoe de kwalificatie voor het WK 2026 bij de CONCACAF precies in elkaar steekt, lees je hier. Op 8 juni speelt Suriname nog uit tegen Anguilla.