Ex-Italiaans international (39) beschuldigd van mishandeling zoon (18): 'Hij sloeg en beet hem'

Voormalig Inter- en Juventus-aanvaller Daniel Osvaldo (39) wordt door zijn ex-vrouw, Ana Oertlinger, beschuldigd van mishandeling van hun oudste zoon Gianluca (18).

De spits die veertiend interlands speelde voor de Italiaanse ploeg wordt geconfronteerd met ernstige beschuldigingen. Zijn ex-partner onthulde schokkende details over de voormalig topspits, die zijn zoon op 13 januari zou hebben mishandeld. "Hij viel hem fysiek aan", verzekerde Osvaldo's ex in het programma A la Tarde.

Schreeuwen, duwen en slaan

"Hij sloeg hem op zijn hoofd, ribben en rechterarm. Allemaal omdat hij boos was", verklaarde Oertlinger vastberaden. De vrouw legde uit dat het incident een paar uur na Osvaldo's verjaardag plaatsvond, tijdens een familieruzie. "Mijn zoon kwam te laat op het feest omdat hij met vrienden was uitgegaan. Toen hij aankwam, was Daniel geprikkeld en boos over het gebrek aan communicatie met een van zijn andere kinderen."

Volgens haar getuigenis escaleerde de situatie toen de tiener probeerde te helpen opruimen na het feest. Toen confronteerde Osvaldo hem met zijn late aankomst. "Toen begon de ruzie die eindigde met de klappen", legde de vrouw uit, die haar zoon naar het ziekenhuis bracht om de verwondingen te controleren.

Contactverbod

Voorlopig heeft Osvaldo een contactverbod met zijn zoon. Hij mag niet binnen een straal van 500 meter komen. Ook mag de oud-voetballer geen contact leggen via sociale media. Het contactverbod geeft de moeder rust. De relatie tussen vader en zoon was volgens Oertlinger instabiel. "Hij verdween soms maandenlang", blikte ze terug. "Maar ondanks dat hield mijn zoon van hem, en dat is wat hem het meeste pijn doet: de teleurstelling"

Het was de eerste keer dat Osvaldo geweld gebruikte tegen zijn zoon. "Hij wilde het niet melden, maar ik ze hem dat geweld niet afneemt, maar alleen maar escaleert. Dit moest stoppen", benadrukte ze.

Oud-voetballer

Osvaldo werd in Argentinië geboren, maar kwam dankzij zijn overgrootvader in aanmerking om voor Italië te spelen. Hij voetbalde voor clubs als Atalanta, Fiorentina, Juventus, AS Roma, Southampton, Inter, FC Porto en Boca Juniors. In 2016 stopte hij met voetbal om zich te richten op een muziekcarrière. Op dat besluit kwam hij een paar jaar later terug, maar verder dan twee wedstrijden voor Banfield kwam hij niet.