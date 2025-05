FC Barcelona-ster reist samen met fans in commerciële vlucht naar Milaan voor Champions League-duel met Inter

FC Barcelona-speler is gearriveerd in Milaan voor het Champions League-duel tussen de Spaanse topclub en Internazionale. De verdediger reisde niet samen met zijn team naar Italië, maar met een commerciële vlucht vol voetbalfans.

Koundé is geblesseerd en zal dinsdagavond niet in actie komen in de return tegen Inter. Toch is hij in Milaan om zijn team te supporten in de jacht op de finale in het miljardenbal. Hij reisde individueel in economyclass naar Italië op een vlucht vol Barça-fans.

De 26-jarige Fransman probeerde nog anoniem te reizen met een zonnebril en hoodie, maar dat was tevergeefs. Hij werd direct herkend door de aanwezige voetbalsupporters die hem luidkeels toezongen.

Koundé moest in de heenwedstrijd in Barcelona geblesseerd het veld verlaten. Hij zal waarschijnlijk drie weken uit de roulatie liggen. Naast de verdediger mist trainer Hansi Flick ook Alejandro Balde, Marc Casadó, Marc Bernal, en Marc-André ter Stegen

wtf just landed together w Kounde in Milan pic.twitter.com/Zmoq4VRseF — Leart Bucaliu (@leart_bucaliu) May 6, 2025

Koundé staat er normaal gesproken om bekend dat hij in stijl reist. Zo komt hij bij het nationale elftal van Frankrijk altijd met een opvallende outfit aan. "Het is geen geheim dat ik me graag goed kleed. Ik hou van mode, van kleding en alles wat daar mee te maken heeft", zei hij daar eerder over. "Ik heb er altijd van gehouden om me mooi te kleden en er goed verzorgd uit te zien als ik buiten de deur ga. Zelfs als ik hele normale dingen doe, zoals brood kopen of boodschappen doen."

Halve finale

De strijd om de Champions League-finale ligt nog helemaal open. In het heenduel werd het 3-3. Denzel Dumfries en Lamine Yamal stalen de show. De Oranje-international ontving uiteindelijk de trofee voor man-of-the-match met een goal en twee assists.

De andere halve finale gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. Zij zullen woensdagavond uitvechten wie er naar de eindstrijd gaat.

