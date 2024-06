FC Groningen haalt excentrieke broertje van Go Ahead-spits Willum Willumsson

De Eredivisie is nog een Willumsson rijker. FC Groningen maakte donderdag de komst van (succes commentators) Brynjolfur Andersen Willumsson bekend. Dat is het excentrieke broertje van Willum Thór Willumsson, die bij Go Ahead Eagles voetbalt.

FC Groningen, dat na een jaartje afwezigheid terugkeert in de Eredivisie, neemt de jongste Willumsson over van het Noorse Kristiansund BK. De 23-jarige aanvallende middenvelder keek de afgelopen jaren al veel naar de Eredivisie vanwege zijn broer. "H et is een mooi niveau waarop spelers de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Natuurlijk heb ik mijn broer gevraagd over FC Groningen", aldus de kersverse aanwinst.

Zo zien de oefencampagnes van alle Eredivisie-clubs voor het nieuwe seizoen eruit Het Eredivisie-seizoen is ten einde en het EK in Duitsland staat alweer voor de deur. Toch laat het nieuwe seizoen van de Eredivisie ook niet lang op zich wachten. Terwijl enkele spelers nog deelnemen aan het EK starten de clubs met hun voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, inclusief geplande oefenduels. Sportnieuws.nl heeft een handig overzicht gemaakt.

Fijn voor de ouders

Brynjolfur won ook advies in bij zijn broer over FC Groningen. " Hij bevestigde mijn beeld van de club. Een grote club, met een mooi stadion en fanatieke supporters. Ik ben ontzettend blij met deze stap en kijk er naar uit om in het groen-witte shirt te mogen spelen", zei hij.

𝐁𝐑𝐘𝐍𝐉𝐎𝐋𝐅𝐔𝐑 𝐖𝐈𝐋𝐋𝐔𝐌𝐒𝐒𝐎𝐍: 𝘐𝘑𝘴𝘬𝘰𝘶𝘥. 🟢⚪️



De 23-jarige IJslandse aanvaller, ook wel ‘Binni’ genoemd, tekent voor drie jaar in Euroborg, met een optie op nog een jaar.



Willumsson komt over van het Noorse Kristiansund BK. #dekleurenvanFCG — FC Groningen (@fcgroningen) June 27, 2024

Ook voor pa en ma is het handig, dat beide zoons in dezelfde competitie spelen. " In Noorwegen moesten ze vaak een extra vlucht nemen om mij te zien voetballen en daarom kozen ze vaker voor Nederland. Nu hoeven ze die keuze niet te maken en datzelfde geldt voor vrienden."

Eigen kledinglijn

Bijgenaamd Binni valt de IJslander op zowel binnen als buiten de lijnen. Hij heeft namelijk een eigen kledinglijn (Pandagang) en is ook niet vies van een flamboyante haarstijl. Wie weet verzint hij ook wel iets creatiefs met het groen van FC Groningen.