Feyenoord haalt nieuwe speler uit derde niveau van Frankrijk: 'Het is een behoorlijke stap'

Feyenoord heeft een nieuwe speler voor volgend seizoen binnen. Het gaat om de middenvelder Chris-Kévin Nadje, een 22-jarige Ivoriaan. Hij komt over van FC Versailles, een club op het derde niveau van Frankrijk.

Bij de Franse club was hij vorig seizoen goed voor zeven goals en twee assists. Feyenoord heeft vertrouwen in de nieuwe aankoop, want hij tekent een contract voor maar liefst vier seizoenen in Rotterdam.

De 22-jarige, die in Frankrijk werd geboren maar onlangs voor een jeugdploeg van Ivoorkust uitkwam, is vanzelfsprekend dolblij met zijn transfer. "Het is een droom die uitkomt dat een grote club als Feyenoord zich voor me heeft gemeld", vertelt hij trots. "Het is natuurlijk een behoorlijke stap, maar ik ben er klaar voor om me in Rotterdam verder te ontwikkelen als voetballer."

Mogelijk hangt de komst van middenvelder Nadje samen met een vertrek van Mats Wieffer. Voor de middenvelder, die vanwege een blessure het EK voetbal in Duitsland mist, is veel interesse uit het buitenland.

Derde aanwinst

Na Gijs Smal en Anis Hadj-Moussa is Nadje de derde nieuwe aanwinst voor het komende seizoen. Ook is er een nieuwe trainer: Arne Slot verliet de club voor Liverpool en werd deze week definitief opgevolgd door Brian Priske.