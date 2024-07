Geschrokken Kylian Mbappé roept opnieuw op tot actie na 'rampzalige' verkiezingsuitslag in Frankrijk

Kyilan Mbappé maakt zich tijdens het EK zorgen over de staat van zijn land. De sterspeler van Frankrijk zag dat de radicaal-rechtse partij Ressemblement National (RN) de eerste ronde van de verkiezingen met groot verschil won en doet een oproep aan Franse kiezers.

Dat doet Mbappe een dag voor de kwartfinale tegen Portugal. De Fransman hoopt dat veel mensen geschrokken zijn van de winst van de radicaal rechtse partij en tijdens de tweede ronde een tegengeluid laten horen. "Ik denk dat we meer dan ooit moeten gaan stemmen", vertelt Mbappé bezorgd tijdens de persconferentie. "We kunnen ons land niet in handen van deze mensen laten, het is echt dringend.'

Zondag kunnen Fransen stemmen tijdens de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Mbappé hoopt dat de winst voor RN niet zo groot is als tijdens de eerste ronde. "We hebben de resultaten van de eerste ronde gezien. Het is rampzalig. we hopen echt dat dit gaat veranderen en dat iedereen gaat stemmen."

Kylian Mbappé liet al van zich horen

Het is al de tweede keer dit EK dat Mbappé zich zo overduidelijk uitspreekt over de verkiezingen in zijn land. Dat deed hij twee weken al, vlak voor de eerste wedstrijd van Frankrijk. Toen riep hij vooral de jongeren op om naar de stembus te gaan en sprak hij van een 'cruciaal moment' in de geschiedenis.

