Kylian Mbappé had als kind foto's van Cristiano Ronaldo op zijn kamer, nu speelt hij met Frankrijk op het EK tegen de ster uit Portugal

De kwartfinale op het EK tussen Frankrijk en Portugal staat in het teken van twee supersterren: Kylian Mbappé (25) en Cristiano Ronaldo (39). De nieuwe speler van Real Madrid kan niet wachten om tegen zijn voormalig idool op het veld te staan.

Dat bleek tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel van vrijdagavond. Mbappé had als kind foto's van Ronaldo op zijn slaapkamer. Hij werd zelfs als jongeling voorgesteld aan Ronaldo toen de Portugees nog een wereldster was bij Real Madrid.

Inmiddels zijn ze allebei wereldsterren. Mbappe heeft sinds een aantal jaar een goede band opgebouwd met Ronaldo. "Ik heb hem in de loop der tijd leren kennen. We hebben nog steeds contact", vertelt hij tijdens een persmoment. "Hij probeert nog steeds mijn carrière te volgen."

Legende

Hoewel Ronaldo inmiddels 39 is en zijn laatste jaren slijt in Saoedi-Arabië, is Mbappé waakzaam in de kwartfinale. "Hij blijft een legende van het spel, maar we hopen morgen te winnen en een stap dichter bij de finale te komen."

Mbappé en Ronaldo stellen teleur

Iedereen kijkt dit EK naar de twee sterren, maar veel spelen ze nog niet klaar. Mbappé scoorde alleen uit een penalty en miste de wedstrijd tegen Oranje in Groep D vanwege zijn gebroken neus. Zijn masker is een groter gespreksonderwerp dan zijn prestaties op dit EK.

Ronaldo stelt al helemaal teleur. Hij scoorde nog niet en valt vooral op door zijn gedrag op het veld. Met geregeld veel misbaar laat hij zijn ongenoegen over de keuze van scheidsrechters blijken. Tegen Slovenië miste hij in de verlenging een penalty en barstte daarna in tranen uit. Gelukkig voor hem was hij in de penaltyreeks wel trefzeker, net als al zijn ploeggenoten.

