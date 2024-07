Go Ahead Eagles vindt opvolger voor naar Manchester United vertrokken René Hake

Go Ahead Eagles heeft zondag bekendgemaakt dat Paul Simonis de nieuwe hoofdtrainer wordt. De 39-jarige Simonis wordt de opvolger van René Hake, die bij Manchester United de assistent van Erik ten Hag zal worden.

Go Ahead moest ineens op zoek naar een nieuwe trainer toen duidelijk werd dat Hake de stap gaat maken naar de Premier League. Hij zal samen met Ruud van Nistelrooij worden toegevoegd aan de trainersstaf van Ten Hag, die deze week zijn contract bij The Red Devils verlengde. United haalde eerder deze week ook al keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar weg bij Ajax.



Ruud van Nistelrooij bij Manchester United om contract te tekenen: 'Ex-topspits wordt eerste assistent Erik ten Hag' Het lijkt een kwestie van tijd of Manchester United presenteert Ruud van Nistelrooij als de nieuwe eerste assistent van Erik ten Hag. Het Algemeen Dagblad meldt zaterdag dat de oud-Mancunian in Manchester is waar hij een tweejarig contract gaat ondertekenen.

Verleden in Deventer

Simonis was de afgelopen jaren assistent van Kees van Wonderen bij sc Heerenveen en gaat in Deventer voor het eerst aan de slag als hoofdtrainer. "Dat wil ik graag doen bij een club waar ik zelf veel vertrouwen in heb en waar de club dat ook richting jou uitspreekt. Dat is hier het geval", aldus Simonis.

Gewilde René Hake is duidelijk over opvallende interesse van Manchester United Het nieuws dat Manchester United zich wil versterken met Go Ahead Eagles-trainer René Hake sloeg vorige week in als een bom. Tegenover Sportnieuws.nl reageert de hoofdrolspeler, die als assistent aan de slag kan bij de topclub, voor het eerst op de interesse.

Simonis heeft al een verleden bij Go Ahead, want hij was er van 2020 tot 2022 al assistent-coach toen Van Wonderen de touwtjes in handen had: "Ik heb destijds twee prachtige jaren gehad bij de club. In die periode heb ik met enorm veel fijne mensen mogen samenwerken. De lijntjes waren kort en na mijn vertrek heb ik altijd contact gehouden met verschillende personen binnen de organisatie"

Bij Heerenveen gunden ze Simonis de kans om hoofdtrainer te worden. "Paul heeft bij ons aangegeven dat hij de kans kreeg om hoofdtrainer bij Go Ahead Eagles te worden", vertelt algemeen directeur Ferry de Haan. “Deze kans wilden wij hem niet ontnemen. Paul is een trainer met veel ambitie, die zich altijd volledig voor ons heeft ingezet."

Europees debuut

Voor Simonis wordt zijn debuut als hoofdtrainer in het betaald voetbal heel bijzonder. Go Ahead plaatste zich namelijk voor de tweede voorronde van de Conference League door de play-offs om Europees voetbal te winnen. Op donderdag 25 juli zal Simonis dus debuteren tegen tijden een Europees thuisduel tegen SK Brann uit Noorwegen.