'Het is een schande': Rafael van der Vaart snoeihard voor Oranje na eerste helft tegen Oostenrijk

Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk konden hun ogen niet geloven in de eerste helft van Nederland - Oostenrijk. De analisten bij de NOS kwamen woorden tekort om het spel en de 1-0 achterstand te verklaren.

"Het is een schande", opende Van der Vaart zijn analyse in de rust op NPO 1. "Ze zijn alles behalve vrij aan het voetballen. Er klopt helemaal niks van." Van Hooijdonk was het daar roerend mee eens. "Oostenrijk speelt de Hollandse School. Daar hebben wij helemaal niks van. We laten niks zien. Het is verschrikkelijk."

Vroege wissel Joey Veerman

Van der Vaart leefde mee met Joey Veerman, die al vroeg gewisseld werd door bondscoach Ronald Koeman. "Ik vond het zielig worden voor hem, ik had met hem te doen", zei de oud-international. "Het lijkt wel alsof het te warm is voor hem en de rest van de spelers. Ze geven nul inzet en nul power."

'Waar is ons middenveld?'

Niet alleen Veerman was volgens het duo slecht, heel het Nederlands elftal kreeg ervan langs van de twee ex-internationals. "Ze kunnen niet eens twee keer naar dezelfde kleur spelen. Het is gênant. Ze dekken niet door, maar dat doet Oostenrijk ook goed. Maar waar is het middenveld van ons? Ze staan op een rijtje naast elkaar. Zo kunnen wij zelfs meedoen", zag Van der Vaart.

Donderspeech Koeman

Van der Vaart en Van Hooijdonk verwachtten een donderspeech van de bondscoach in de rust. "Hij gaat niet alleen ontploffen, maar hij gaat ook zeggen dat je mazzel hebt dat het maar 1-0 staat. Het had ook zomaar 3-0 kunnen staan. Gelukkig houdt keeper Bart Verbruggen nog wat ballen tegen. Maar slechter dan dit kan het niet. We worden helemaal tureluurs gespeeld."

