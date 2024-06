Het volkslied van Duitsland: dit zingen de spelers en fans van het gastland op het EK voetbal

Het EK voetbal in Duitsland is van 14 juni tot en met 14 juli. Minstens drie wedstrijden in de groepsfase kunnen de miljoenen Duitsers thuis en in het stadion hun volkslied aan de wereld laten horen. Maar wat zingen de spelers en fans eigenlijk tijdens het volkslied van Duitsland?

Voorafgaand aan de openingswedstrijd van het EK zullen de twee nationale liederen van beide landen door miljoenen huiskamers gallen. Het Engelstalige Flower of Scotland van Schotland is voor ons Nederlanders wat makkelijker te volgen dan het Duitse volkslied. Duizenden fans zullen met de Schotten meeblêren, maar dat is niets in vergelijking met de miljoenen Duitsers die hun volkslied mee gaan zingen.

Einigkeit und Recht und Freiheit

Het volkslied van Duitsland kent, net als dat van Nederland, een hoop coupletten. Toch wordt er al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog maar één couplet gezongen, namelijk het derde. De eerste zin van dat couplet is: Einigkeit und Recht und Freiheit (Eenheid en Recht en Vrijheid). Dat geldt ook als onofficiële motto van het hele land en staat bijvoorbeeld op de zijkant van sommige Duitse euromunten.

Volkslied van Duitsland

Hieronder zie je de tekst van het volkslied van Duitsland, met daarachter de vrije vertaling naar het Nederlands. Onder de tekst zie je een voorbeeld van hoe het voorafgaand aan een interland van Die Mannschaft gezongen wordt.

Duitse tekst Betekenis Einigkeit und Recht und Freiheit Eenheid, recht en vrijheid Für das Deutsche Vaterland! voor het Duitse vaderland Danach lasst uns alle streben laten we daar allemaal naar streven brüderlich mit Herz und Hand gebroederlijk met hart en hand Einigkeit und Recht und Freiheit Eenheid, recht en vrijheid sind des Glückes Unterpfand zijn de garantie voor geluk Blüh im Glanze dieses Glückes Bloei glanzend van dit geluk blühe, Deutsches Vaterland (twee keer) Bloei, Duits vaderland!

