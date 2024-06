Het volkslied van Schotland: dit is waarom fans en spelers emotioneel meezingen met strijdlustige tekst

Duitsland - Schotland is vrijdagavond de eerste wedstrijd van het EK 2024. Die wordt, zoals bij elke interland, voorafgegaan door de volksliederen. Verbaas je niet als je ineens kippenvel op je armen en rug hebt, want vooral de Schotten hebben een bombastisch volkslied vol emotie.

De Schotten zijn met z'n honderdduizenden tegelijk naar Duitsland afgereisd om hun land te vertegenwoordigen en steunen. Het komt niet vaak voor dat Schotland op een eindtoernooi staat, dus grijpen de fans massaal de kans aan om erbij te zijn. In het stadion in München zal het blauw zien van de Schotse fans, zelfs tegen gastland Duitsland.

Honderdduizenden Schotse fans nemen München over: 'Bier was om negen uur 's ochtends al op' Duitsers kunnen er wat van, Nederlanders zijn gek in hun oranje outfits, maar het échte voetbalfeest vieren wordt al decennialang gedaan door Britse supporters. De Schotten kunnen niet wachten op hun tweede eindtoernooi ooit en namen al vroeg bezit van München.

Strijd tegen Engeland

De passie bij het zingen van het volkslied spat er bij Schotland altijd vanaf. Zowel bij de fans als bij de (meeste) spelers. Dat komt door de betekenis van het volkslied. Die gaat over de eeuwige strijd met Engeland. Het volkslied heet 'Flower of Scotland' en grijpt terug naar de onafhankelijkheidsstrijd van Robert the Bruce. Hij versloeg in 1314 koning Edward II van Engeland. De passie voor het eigen land en de haat tegen buurman Engeland gaat dus ver terug en is nog altijd voer voor de Schotse mensen om trots hun eigen volkslied mee te zingen.

Tekst volkslied Schotland

Oh Flower of Scotland

When will we see

Your like again,

That fought and died for,

Your wee bit Hill and Glen,

And stood against him (against who?),

Proud Edward's Army,

And sent him homeward,

To think again.

Those days are past now,

And in the past they must remain,

But we can still rise now,

And be the nation again,

That stood against him (against who?),

Proud Edward's Army,

And sent him homeward,

To think again.

God Save the King

Het volkslied is dus anders dan het officiële volkslied van de andere landen van het Verenigd Koninkrijk. Engeland, Wales en Noord-Ierland hebben bijvoorbeeld 'gewoon' het God Save the King, ontstaan voor het Engelse koningshuis. Sinds koning Charles het stokje overnam van zijn overleden moeder koningin Elizabeth, is het weer God Save the King in plaats van God Save the Queen. Al hebben Wales en Noord-Ierland ook hun onofficiële eigen volkslied.