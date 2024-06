'Ik liep de verdediger eruit': Duitse amateur scoorde tegen het Nederlands elftal

Het Nederlands elftal speelde een dag na de afgang tegen Oostenrijk alweer de volgende wedstrijd. Dit keer geen EK-duel, maar een oefenduel tegen Duitse amateurs. Het werd 6-1 voor Oranje, maar er was dus wel een hele gelukkige doelpuntenmaker bij de tegenstander.

Marko Ilic kan aan zijn familie en vrienden vertellen dat hij tegen het Nederlands elftal heeft gescoord. De aanvaller van de vierdeklasser TSV Havelse maakte de eretreffer voor zijn club in de 6-1 nederlaag. ESPN sprak met de 25-jarige Duitser, die 'een droom' zag uitkomen.

'Een hoogtepunt'

Normaal gesproken is de linksbuiten niet zoveel betrokken bij doelpunten. In de Regionalliga Nord scoorde hij afgelopen seizoen twee keer en gaf jij één assist in 27 duels. Maar nu dus tegen het grote Oranje. Hoe voelde dat? "Het was erg leuk, een hoogtepunt om tegen zulke spelers te mogen spelen."

'Een normaal doelpunt'

Het was wel zwaar, zo geeft Ilic aan. "Het zijn allemaal wereldspelers. Dat maakt het voor ons leuk om tegen te spelen. Het was een ongelofelijk goed gevoel om tegen zo'n Nederlands elftal te mogen scoren. Ik wil niet zeggen dat het een bijzonder doelpunt was. Ik noem het een normaal doelpunt."

'De verdediger eruit gelopen'

Omdat bondscoach Ronald Koeman van Nederland alle pottenkijkers buiten hield, is het gissen naar hoe de tegengoal precies viel. Ilic doet z'n best om z'n goal te omschrijven. "Ik heb de verdediger eruit gelopen. Toen kwam ik één op één met de keeper en besloot ik te schieten en lag de bal in de goal." Die verdediger was Matthijs de Ligt.

Matthijs de Ligt

Over de opstelling is niks bekend, dus ook niet welke verdediger en keeper Ilic klopte. Wel speelden alleen de internationals die tegen Oostenrijk niet in actie kwamen. Matthijs de Ligt was wel een van de verdedigers.

'Voetballend veel van leren'

Hij weet dat er geen mensen waren om de wedstrijd te zijn. Toch hoopt Ilic dat iemand het ergens het heeft gezien. "Dat iemand nieuwsgierig wordt naar mij. Wij zullen dit als team nooit vergeten. Vooral als we nooit het profniveau halen. Het Nederlands elftal was verder ongelofelijk. . Voetballend kan men hier alleen maar met plezier naar kijken en veel van leren."