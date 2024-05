Inter Miami overleeft zonder sterren Lionel Messi, Sergio Busquets en Luis Suarez ellenlange trip in MLS

Inter Miami moest zondagochtend (Nederlandse tijd) één van de verste uitwedstrijden van het seizoen spelen. Uit bij Vancouver Whitecaps (helemaal in Canada) overleefde de nieuwe nummer één van de Eastern Conference nipt.

Het werd 2-1 voor Miami en dat is knap te noemen. De ploeg van trainer Gerardo Martino moest voor de uitwedstrijd liefst zeven uur reizen: van het zuid-oostelijke puntje van Amerika tot net over de grens met Canada in het uiterste noordwesten van Amerika. Een afstand van ruim 4500 kilometer.

Geen sterren

Mede daarom had Miami al aangekondigd de grote sterren thuis te laten. Lionel Messi, Luis Suarez en Sergio Busquets kregen rust en mochten zelfs thuisblijven. Tot ongenoegen van de ruim 54.000 mensen die de wedstrijd in Vancouver bezochten. Zij zagen de Barcelona-sterren niet in actie. Ze moesten het doen met Jordi Alba, de linksback moest als enige wel op komen draven.

Doelpunten

De Spanjaard pakte eerst een gele kaart, alvorens hij de assist gaf op zijn Finse ploeggenoot Robert Taylor. Hij werd de maker van de 0-1. Vlak na rust verdubbelde Inter Miami de voorsprong dankzij een assist van Taylor op doelpuntenmaker Leonardo Campana. Hij mocht in de spits starten bij afwezigheid van Suarez.

Stand MLS

Inter Miami moet na de wedstrijd in Vancouver als de wiedeweerga terug naar Florida, want woensdag wacht alweer de thuiswedstrijd tegen Atlanta United, de nummer twaalf van de Eastern Conference. Miami is na de zege in Canada wel weer even koploper daar, maar concurrent Cincinnati heeft nog een wedstrijd tegoed.