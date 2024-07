Irritatie bij Stefan de Vrij na vraag over 'kwalijke rol' bij uitschakeling Oranje: 'Wat wil je dat ik zeg?'

Het Nederlands elftal verloor op zeer pijnlijke wijze van Engeland. In de allerlaatste minuten maakte Ollie Watkins de 1-2, waardoor zij naar de EK-finale gaan. Stefan de Vrij was direct betrokken bij de tegengoal, want de Engelse spits draaide knap weg bij de Nederlandse verdediger en schoot hard raak.

De Vrij had het gevoel dat hij alles goed deed bij het doelpunt van Watkins. "Dit was de enige manier waarop die bal het doel in kon. Hij schampte mijn been nog, maar was goed ingeschoten. En dan sta je hier... Op dat moment stortte mijn wereld wel even in", zei De Vrij tegenover NOS.

Wedstrijd op details beslist

De 32-jarige verdediger speelde een dijk van een wedstrijd, maar kwam op het laatst nipt te kort om de bal te blokken. "Zo'n wedstrijd wordt op de details beslist", aldus De Vrij. Op de vraag of hij zichzelf iets kwalijk neemt, reageerde enigszins verbaasd en geïrriteerd. "Wat wil je dat ik hierop zeg?"

Dé kans op de EK-finale

De verdediger van Inter beseft als geen ander dat dit dé kans voor Nederland was om de EK-finale te halen. "We hadden het in de tweede helft heel erg goed staan, behalve bij de afgekeurde goal en in de allerlaatste minuut. Wij hadden daarentegen wel onze kansjes. We hebben een unieke kans op de EK-finale laten liggen", aldus een zichtbaar teleurgestelde De Vrij.

