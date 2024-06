Italiaanse legende Baggio tijdens Spanje - Italië hardhandig beroofd: klap met pistool en opgesloten met gezin

Voor de Italianen werd Spanje - Italië op het EK voetbal al geen mooie avond, maar voor de Italiaanse legende Roberto Baggio werd het helemaal een nachtmerrie. De 57-jarige voetballegende werd in zijn villa hardhandig beroofd. Italiaanse media delen gruwelijke details.

Baggio, die in de jaren negentig furore maakte bij Juventus en de nationale ploeg, werd bruut overvallen in zijn eigen huis, waar op dat moment ook zijn vrouw Andreina en hun twee zonen Mattia en Leonardo waren. De overval duurde veertig minuten, mede door de afgelegen ligging van de villa in Noord-Italië. Baggio werd na afloop zelfs naar het ziekenhuis gebracht.

Klap met pistool

Vijf overvallers drongen de villa binnen en sloten het gezin op in één van de kamers. Toen de voetballegende, die in Italië de bijnaam 'De Goddelijke Paardenstaart' heeft, zich probeerde te verzetten, kreeg hij een klap op z'n hoofd met een pistool. Toen het gezin in één van de kamers was opgesloten, gingen de overvallers ongestoord hun gang en haalden ze het hele huis leeg. De buit bestaat uit juwelen, horloges en geld.

Ziekenhuis

Alles gebeurde tijdens de EK-wedstrijd Spanje - Italië. Veel Italianen waren dus thuis om de wedstrijd te volgen, net als de Baggio's dus. Zij kregen niets meer mee van de 1-0 nederlaag van hun land in groep B van het EK. Baggio bracht een deel van de avond dus in het ziekenhuis door, waar hij hechtingen kreeg in de wond op zijn hoofd, die ontstaan was door de klap met het pistool.

Politie

Pas toen de familie Baggio zeker wist dat de overvallers vertrokken waren met de buit, durfden ze de der open te breken en de politie te bellen. Die kwam meteen ter plaatse en ook vrijdagochtend worden er onderzoeken gedaan naar de brute overval. Baggio werd gespot terwijl hij de politie rondleidde op zijn landgoed, dus het gaat na een nachtmerrie van een nacht naar omstandigheden beter. De politie gaat ervan uit dat het een georganiseerde overval was, uitgevoerd door 'professionals'. Dit vanwege de timing en manier van 'werken'.

Italië

Baggio was voor het EK begon nog op een bijeenkomst van de Italiaanse nationale ploeg. Hij werd gefotografeerd met alle voetballers die op het EK de eer van hun land verdedigen. Verder probeert Baggio een beetje buiten de spotlights te blijven.