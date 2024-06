Joey Veerman ziet alles op zijn plek vallen bij Oranje: 'Ik heb het gevoel dat iedereen gelijk aan staat'

De naam Joey Veerman valt de laatste tijd erg vaak bij Oranje. Sinds de blessure van Frenkie de Jong lijkt hij dé vervanger te worden in de basis. Zelf wil hij daar nog niets over zeggen, maar hij erkent dat de kansen zijn toegenomen. "Ik hoop dat ik genoeg heb laten zien tegen IJsland."

Het gaat dit seizoen snel voor Joey Veerman. Hij werd kampioen met PSV, genoot van de festiviteiten daaromheen en mocht zich daarna klaar maken voor Oranje. Hij mocht tot zijn eigen vreugde al veel minuten maken met invalbeurten. Daarin maakte hij indruk en de laatste twee oefenwedstrijden is hij de meest besproken speler.

Joey Veerman blinkt uit, Cody Gakpo onzichtbaar in De Kuip: dit zijn de rapportcijfers van Oranje De spelers van Oranje reizen met gemengde gevoelens af naar Duitsland. De uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland werd met 4-0 gewonnen. Joey Veerman was een van de uitblinkers. Hij krijgt dan ook het hoogste rapportcijfer. Cody Gakpo krijgt het laagste cijfer, hij vervulde een figurantenrol. Maar na de wedstrijd had iedereen het vooral over het afhaken van Frenkie de Jong.

Wie de statistieken erop naslaat, begrijpt waarom. In Europa was er dit seizoen niemand die meer kansen creëerde dan Veerman (130). Ook bij Oranje laat hij zien erg belangrijk te zijn. "Frenkie is degene die het dribbelen meer onder de knie heeft dan ik. Maar mijn passing is af en toe wel lekker", zegt Veerman bescheiden. "Ik vind het gewoon erg lekker om de bal achter de verdediging te leggen."

Speelstijl van Veerman

Precies dat liet hij zien tegen IJsland. Hij zocht continu manieren om spelers achter de laatste linie van de tegenstander te bereiken. Hij stuurde meermaals Memphis Depay diep, met succes. Hij deed dat ook met Denzel Dumfries, die daardoor de 1-0 van Xavi Simons kon voorbereiden. "Voor mij is Denzel echt prettig, hij gaat altijd diep. Bij dit Nederlands elftal heb ik wel het gevoel dat als ik de bal heb, iedereen gelijk aan staat", geeft Veerman aan. "Ik krijg echt veel mogelijkheden om mensen weg te sturen, dat is erg prettig."

Heel goed dat Ronald Koeman olie op het vuur gooit richting het duel met Polen Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl richting en tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar het eerste EK-duel van het Nederlands elftal zag de Europees kampioen van 1988 dat bondscoach Ronald Koeman het vuurtje al aardig aan het opstoken is. "Dat heeft hij goed gedaan."

Veerman is een positieve voetballer, die niet snel onder de indruk is. Kritiek snapt hij, maar kan hij ook relativeren. "Ik begrijp dat het teruglopen benoemd wordt, omdat er altijd aan mijn verdedigende kwaliteiten wordt getwijfeld. Maar je ziet in alle lijstjes dat ik bovenaan sta. Ik ben blij dat ik ontwikkelingen op verdedigend vlak maak."

De spelopvatting van Oranje past goed bij Veerman, die zijn maatje Jerdy Schouten naast zich heeft staan. Dat voelt erg fijn voor de PSV'ers. "We weten precies hoe en wat van elkaar, dat is lekker." Veerman heeft het ontzettend naar zijn zin binnen de selectie. "Ik vind het een super leuk team, je ziet op trainingen dat er kwaliteit wordt geleverd in bepaalde partijvormen. Dat zit wel goed, hoor."

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep D | Nederland hoopt op stunt tegen Frankrijk, maar ziet gevaar van outsiders Het Nederlands elftal zit niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het treft met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen zijn teams om rekening mee te houden.

Tegenstanders Oranje

Kijken naar de concurrentie heeft Veerman nog niet gedaan. Hij voelt sowieso niet echt druk, ook niet nu Frenkie is afgevallen. "Daar heb ik nooit echt last van gehad, moet ik zeggen." Van de tegenstanders kent hij een aantal spelers omdat hij er tegen heeft gespeeld, meer ook niet.

Veerman wil daar ook niet te veel mee bezig zijn. De focus moet lekker op zichzelf en de rest van het elftal. "Wij moeten gewoon onze eigen lijn doortrekken van de laatste twee wedstrijden. We maken veel doelpunt en creëren heel veel kansen. Echt uitgespeelde kansen ook. Ik vind hoe wij de laatste drie wedstrijden met 4-3-3 hebben gespeeld echt heel fijn. Met veel lopende mensen en iedereen in beweging. Je ziet dat Engeland en Frankrijk het moeilijk hebben tegen Canada en IJsland."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.