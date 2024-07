John Heitinga onderhandelt met Liverpool om assistent van Arne Slot te worden

John Heitinga kan de stap maken van West Ham United naar Liverpool. Bij The Reds moet Heitinga de assistent-trainer van Arne Slot worden. Zaakwaarnemer Rob Jansen en de hoofdpersoon zelf melden dat. "Ik ben benaderd en we zijn in gesprek."

"Dat is het enige wat ik nu kan zeggen", aldus Heitinga tegen De Telegraaf. Zaakwaarnemer Jansen zegt al wat meer tegen persbureau ANP. Hij verwacht namelijk dat alles voor het eind van deze week geregeld is. Heitinga wordt dan de derde Nederlander in de technische stad van Liverpool. Slot nam eerder ook al assistent Sipke Hulshoff mee bij zijn overgang van Feyenoord.

Pikante overstap voor Heitinga

Het zou een pikante overstap zijn van Heitinga. De oud-trainer en voormalig speler van Ajax was ook vijf jaar actief bij Everton, de grote rivaal van Liverpool. Hij kwam daar tot liefst 129 Premier League-wedstrijden, waarin hij 3 keer scoorde en 5 assists gaf. In 2012 werd hij bij The Toffees uitgeroepen tot speler van het jaar.

Afgelopen seizoen was Heitinga assistent van David Moyes bij West Ham. De Schotse trainer besloot zijn contract in Londen niet uit te dienen en door de komst van nieuwe trainer Julen Lopetegui was er geen plek meer voor Heitinga bij The Hammers.

Heitinga begon zijn trainersloopbaan bij Ajax, link met Cambuur

Heitinga werkte als trainer jaren in de jeugd bij Ajax. De oud-verdediger maakte het seizoen 2022-2023 af als interim-hoofdtrainer van de Amsterdamse club, na het ontslag van Alfred Schreuder.

Bij Jong Ajax werkte Heitinga samen met Marcel Keizer. Hij is de link tussen Slot en Heitinga. Keizer werkte namelijk bij SC Cambuur samen met Slot en Hulshoff om een bepaalde voetbalvisie te bewerkstelligen. Die visie bracht Slot bij Feyenoord veel succes en werd volgens De Telegraaf ook door Heitinga omarmd.