'Jordan Henderson had gewoon mee moeten gaan': Ajacied wordt gemist op EK

De Engelse selectie op het EK komt ervaring te kort, is de mening van BBC-analist Wayne Rooney. Dat komt onder andere door het ontbreken van Jordan Henderson.

"Ik zei het al voor het toernooi begon. Ik had Henderson meegenomen naar het EK", zei hij op de Engelse zender. "De spelers die er wel bij zitten, hebben niet de ervaring die hij heeft op het middenveld."

Duidelijke boodschap uit Amsterdam van Jordan Henderson voor zeurende Engelse fans op EK Jordan Henderson mag dan niet met Engeland op het EK zijn, de middenvelder van EK leeft enorm mee met zijn ploeggenoten. Dat bewijst een boodschap van Henderson op Instagram aan zijn landgenoten wel, na de teleurstellende 1-1 tegen Denemarken.

Engeland heeft in de eerste twee wedstrijden op het EK in Duitsland matig gepresteerd. Het won met 1-0 van Servië en speelde 1-1-gelijk tegen Denemarken. Daarmee staan ze wel op de eerste plaats in Groep C. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate speelt dinsdag de laatste groepswedstrijd tegen Slovenië.

Rooney denkt dat Henderson een goede toevoeging was geweest aan de selectie. Niet alleen op het veld maar ook in de kleedkamer. "Vanwege zijn coaching had hij mee gemoeten. Harry Kane, hoor je niet genoeg. Hij praat veel minder dan dat nodig is."

Fysieke tekortkomingen

Southgate legde voorafgaand aan het EK uit waarom de 34-jarige Ajacied niet bij de selectie zit. "Henderson komt fysiek tekort sinds zijn blessure. Zijn geweldige leiderschapskwaliteiten en persoonlijkheid zijn belangrijk, maar hij moet ook op het veld kunnen presteren”, aldus de Engelse bondscoach.

Ajax moet af van irritante 'kapitein zuurpruim' Jordan Henderson Jordan Henderson deelde afgelopen week wederom een sneer uit richting Ajax. De Engelsman was ontevreden over de professionaliteit binnen de club. De kans wordt steeds groter dat hij deze zomer weg wil bij Ajax en daar hoeft de club totaal niet rouwig om te zijn, vindt voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld. Ajax kan beter alles op alles zetten om Kenneth Taylor binnen de ploeg te houden.

Rooney denkt daar anders over. "Ik denk dat Henderson gewoon mee had moeten gaan voor zijn ervaring en de communicatie in het team. De rest is erg onervaren."

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.