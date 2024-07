Keiharde eis voor Nederland tegen Roemenië: 'Het is nu geen woorden, maar daden'

"Nu is het heel eenvoudig: geen woorden, maar daden nu, hè." Dat stelt Aad de Mos in de videorubriek Toss van De Mos in aanloop naar de achtste finales tussen Nederland en Roemenië. De ex-toptrainer geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening.

Afgelopen dinsdag verloor Nederland met 3-2 van Oostenrijk, in de laatste groepswedstrijd voor Oranje op het EK voetbal. Een week rust op een eindtoernooi, dat zie je niet vaak. Wat doet dat met een selectie? "Het kan goed zijn voor het herstel, en je kan het ook gebruiken - bij een nederlaag - om alles in te laten dalen. Een nieuwe start, met een goed gesprek."

Aad de Mos: 'Nederland moet er een klap op geven tegen Roemenië: 3-1' Aad de Mos blikt in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos vooruit op de achtste finale tussen Nederland en Roemenië. Verder geeft de ex-toptrainer zijn mening over bijzondere gebeurtenissen tijdens het EK voetbal.

Maar na een week gesprekken voeren is het nu tijd voor de achtstefinalewedstrijd tegen Roemenië, ook weer op dinsdag. "Dan is het maar wachten wat voor resultaat al die gesprekken hebben gehad. En of hij (bondscoach Ronald Koeman, red.) de goede opstelling op het veld kan krijgen. Heel eenvoudig: geen woorden, maar daden nu, hè."

Vertrouwen in Nederlandse middenvelders

"Hij geeft weinig veranderingen prijs", blikt De Mos vooruit op de opstelling van Oranje. "Het lijkt erop dat het een beetje dezelfde opstelling gaat worden. Dus met Malen en Dumfries aan de rechterkant en dat Xavi Simons weer terug in de ploeg komt." De verwachting van Sportnieuws.nl is dat Jeremie Frimpong op rechtsbuiten staat, in plaats van Donyell Malen.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Roemenië: 'Terugvallen op rotsvaste organisatie' Nederland moet zich revancheren tegen Roemenië na het debacle tegen Oostenrijk. Alles wat goed ging vóór de wedstrijd tegen Oostenrijk, ging tegen de heren van Ralf Rangnick fout. Ronald Koeman zal tegen Roemenië terugvallen op betere tijden en voor een compact team zorgen. Geen nieuwe afspraken, terug naar het bekende.

En dan de voorspelling voor de wedstrijd. Volgens De Mos mag er geen twijfel over bestaan wie de wedstrijd gaat winnen: de spelers van Nederland. "Die moeten er nu een klap op geven. Je kan nu niet meer zeggen: Roemenië kennen we niet. Er zijn zoveel mogelijkheden om door de linies heen te spelen, met Tijjani Reijnders en Xavi Simons. Dit wordt 3-1 voor Nederland."

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

Alle afleveringen Toss van De Mos

Op de speciale online pagina Toss van De Mos zijn altijd alle video's en verhalen terug te vinden.

'Dit komt Ronald Koeman wel goed uit, want nu gaat Memphis Depay weer de klappen pakken' "Dit zit bij Memphis Depay is zijn natuur en ga je niet veranderen." Dat stelt ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening.

Columns Berry van Aerle

Naast De Mos geeft ex-international Berry van Aerle exclusief voor Sportnieuws.nl zijn mening over Oranje en het EK voetbal. De laatste column van de Europees kampioen van 1988 is hieronder terug te lezen.

Deze spelers horen in de basis bij Nederland: 'We moeten Joey Veerman motiveren' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de achtste finales tegen Roemenië houdt Van Aerle een pleidooi voor Joey Veerman en Denzel Dumfries. "Het is te makkelijk om hem af te serveren", zegt de winnaar van het EK 1988.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.