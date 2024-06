'Kingsley Coman doet een 'Phil Fodentje' en verlaat EK'

Kingsley Coman zien we even niet meer terug op het EK. De Franse aanvaller van Bayern München vliegt op en neer naar Zweden, waar zijn vriendin op het punt staat hun tweede kindje te krijgen. Het is nog niet duidelijk of Coman daardoor de achtste finale met België mist.

Of dat een gemis is, is een tweede. Coman kwakkelde in aanloop naar het toernooi met de nodige blessures en kwam alles behalve fit aan bij het Franse kamp. Zijn inbreng was ook miniem. De vleugelflitser deed alleen een kwartiertje mee in de bloedeloze 0-0 tegen het Nederlands elftal. Ousmane Dembélé, Marcus Thuram en Bradley Barcola krijgen vooralsnog de voorkeur boven Coman.

Een 'Phil Fodentje'

Het is niet de eerste keer dit EK dat een speler naar huis vliegt om bij de geboorte van een kindje te zijn. Phil Foden ging hem voor. De Engelsman had het geluk dat hij ruim op tijd weer terug was voor het begin van de achtste finales. Foden (24) en zijn vrouw Rebecca kregen alweer hun derde kindje en iedereen in de familie maakt het gelukkig goed.

Frankrijk speelt maandag tegen België in de achtste finales van het EK en het is afwachten of Coman op tijd terug is. Volgens RMC Sport gaat het om een paar uur afwezigheid. Coman krijgt alweer zijn vierde kindje. Hij heeft er twee met Sabrina Duvad , de andere twee kreeg hij in een eerdere relatie met Sephora Goignan.

Jerdy Schouten krijgt kindje

Ook bij het Nederlands elftal loopt een speler het gevaar dat-ie halverwege het toernooi even op en neer moet. Dat geldt voor PSV'er Jerdy Schouten. Alhoewel zijn vrouw pas na de finale (14 juli) is uitgerekend, bestaat er natuurlijk de kans dat zijn dochtertje eerder komt. Schouten zelf hoopt van niet.

