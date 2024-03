Kraker tussen ploegen van Jurgen Klopp en Pep Guardiola eindigt gelijk: Arsenal lachende derde

De kraker tussen Liverpool en Manchester City - en daarmee de kraker tussen Jurgen Klopp en Pep Guardiola - is zondag in een 1-1 gelijkspel geëindigd. Daarmee is de strijd om de koppositie in de Premier League ongekend spannend.

Arsenal staat nu namelijk op doelsaldo bovenaan in de Engelse competitie, met 64 punten na 28 wedstrijden. De Londenaren hebben een beter doelsaldo dan Liverpool, dat evenveel punten heeft. Manchester City volgt op slechts één punt.

Slimme goal van Manchester City

Liverpool kwam op Anfield als eerste op voorsprong, maar het doelpunt van Luis Diaz werd afgekeurd wegens buitenspel. Vervolgens was het Manchester City dat door een enorm slim balletje wél op voorsprong kwam. Kevin De Bruyne gaf een corner laag voor, terwijl Nathan Aké een Liverpool-speler bij de eerste paal wegduwde. Daardoor kwam er ruimte voor John Stones, die de bal zo kon binnentikken.

Het slimmigheidje:

Aké was een van de twee Nederlanders in het veld: Virgil van Dijk stond natuurlijk in de basis bij de thuisploeg. Cody Gakpo begon op de bank bij Liverpool, terwijl Ryan Gravenberch ontbrak met een enkelblessure.

Penalty voor Liverpool

Waar Aké een belangrijke rol had bij de eerste treffer, daar werd ook naar hem gewezen bij de tegentreffer. Aan het begin van de tweede helft speelde hij de bal te kort terug op Ederson, die de bal wilde wegschieten. Maar de keeper was niet snel genoeg en raakte Darwin Nunez: penalty.

Niet alleen verzilverde Alexis Mac Allister dat buitenkansje, ook raakte Ederson geblesseerd bij het incident. Hij stond nog wel onder de lat bij de penalty, maar moest zes minuten later alsnog het veld verlaten. Stefan Ortega kwam voor hem in het veld.

De penalty:

Klopp vs. Guardiola

Vooraf ging het weer over de strijd tussen Klopp en Guardiola, die elkaar al jaren tegenkomen. Klopp zwaait na dit seizoen af als Liverpool-trainer en heeft aangekondigd een sabbatical in te lassen.