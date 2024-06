'Kylian Mbappé mist duel met Nederland én veel meer op het EK'

De blessure die Kylian Mbappé maandagavond in het duel met Oostenrijk opliep, kost de smaakmaker van Frankrijk én het EK meer dan alleen een paar dagen. Dat melden diverse Franse media dinsdagochtend.

Het zou volgens onder andere RTL en Canal+ al zo goed als zeker zijn dat Mbappé de wedstrijd tegen Nederland mist. Dat duel is komende vrijdag (21 juni) al en de behandeling aan zijn gebroken neus zou te lang duren voor Mbappé om de wedstrijd te halen.

Geen operatie

Een operatie was niet nodig, zo meldde de bondsarts vanuit het Franse kamp dinsdagochtend tijdens een persconferentie. Maar desondanks houdt de sterspeler en aanvoerder van Frankrijk genoeg last van de nasleep dat hij de topwedstrijd in groep D op het EK mist. Maakt dat eigenlijk iets uit voor Nederland? Zo doet Frankrijk het zonder de sterspeler.

Kwartfinale

En niet alleen voor dat duel wordt gevreesd. Franse media hebben het over een periode van 14 dagen dat Mbappé eruit ligt op het EK. Dat zou betekenen dat hij naast het duel met Nederland ook de laatste groepswedstrijd van Frankrijk tegen Polen mist én de achtste finale die daarop volgt.

Masker

Pas bij een eventuele kwartfinale zou Mbappé weer genoeg hersteld zijn van zijn gebroken neus om te kunnen voetballen. Zeer waarschijnlijk is dat dan nog steeds met een masker. Die wordt momenteel aangemeten en gemaakt om Mbappé van extra comfort te voorzien en zijn neus te ontzien om verdere schade te voorkomen.

'Beschermende kleding'

Maskers voor topsporters worden vaak op maat gemaakt en met bandjes aan het hoofd bevestigd. Ze wegen vaak slechts 50 gram. Maskers beschermen een gebroken neus tegen de bal, of weer een klap, elleboog of botsing. Dat wil niet zeggen dat het geen pijn doet als de gezichtsbescherming wordt aangeraakt. Mbappé hoeft zijn masker alleen tijdens wedstrijden en trainingen te dragen. "Want het is geen spalk die je neus rechthoudt" , vertellen verscheidene artsen aan Franse journalisten. "Het is geen therapeutisch hulpmiddel, maar eerder beschermende kleding, vergelijkbaar met als je gaat motorrijden."

