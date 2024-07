'Optreden Shakira kan impact hebben op spelers': bondscoach Colombia hekelt besluit Copa América-finale

Nestor Lorenzo, de bondscoach van Colombia is niet blij dat de regels rondom de Copa América-finale worden aangepast. Daags voor de wedstrijd tegen Argentinië kreeg het team te horen dat Shakira in de rust optreedt.

"Over de show: ik hoop dat iedereen er van geniet. Shakira is een geweldige artiest", begint Lorenzo. Maar hij is niet blij dat de organisatie heeft besloten dat de spelers vijf minuten langer in de kleedkamer moeten blijven door het optreden.

Luis Suárez en voormalig AZ-doelman redden Uruguay en pakken brons op Copa América Met grote dank aan Luis Suárez en Sergio Rochet is Uruguay derde geworden op de Copa América. De ploeg van coach Marcelo Bielsa versloeg in de wedstrijd om de derde plaats in het Amerikaanse Charlotte Canada.

"Ik vind dat het gewoon zoals in elke andere wedstrijd zou moeten zijn", vervolgt de bondscoach. "Vijftien minuten, zoals de regels hebben bepaald." Normaal gesproken worden die streng gehandhaafd, maar voor de zangeres (en ex van Gerard Pique) wordt een uitzondering gemaakt.

"Wanneer wij na zestien minuten naar buiten komen, krijgen we een boete. Nu is er een show en moeten we na twintig op vijfentwintig minuten naar buiten. Dat kan impact hebben op de spelers. Ze koelen af, het zijn kostbare minuten van herstel in de kleedkamer."

Copa América-finale

De finale tussen Argentinië en Colombia wordt in de nacht van zondag op maandag om 2.00 uur Nederlandse tijd gespeeld. Argentinië kan de Copa América voor de zestiende keer gaan winnen. De wereldkampioen zou daarmee alleen recordhouder, worden omdat het dan een titel meer heeft dan Uruguay.

De Argentijnen wonnen de Copa in 2021 voor de vijftiende keer en werden in 2022 ook wereldkampioen. Met de derde toernooizege op rij evenaren ze de prestatie van Spanje dat in 2008 en 2012 Europees kampioen werd en in 2010 de wereldtitel veroverde.