LIVE | Dit zijn de opstellingen van Excelsior en NAC Breda in de finale van de play-offs

Excelsior hoopt zondagmiddag op een enorme stunt tegen NAC Breda. In Rotterdam moet Excelsior een 6-2 achterstand uit het heenduel wegwerken om nog in de Eredivisie te blijven. Volg hier de belangrijke hoogtepunten van de return van de play-offfinale.

Excelsior mist sowieso twee spelers in de return. Lance Duijvestijn en Arthur Zagré kregen rood in het duel van afgelopen dinsdag. De Rotterdammers hebben een remontada á la FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain in 2016/2017 nodig, om ook volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. Barcelona won toen met 6-1 van PSG, nadat het heenduel in 4-0 was geëindigd in Frankrijk.

'Remontada' Barcelona inspireert Excelsior voor onmogelijke opgave tegen NAC: 'Ik zat toen in het stadion' Marinus Dijkhuizen denkt dat Excelsior nog een kans maakt om zich te handhaven in de Eredivisie. Dinsdagavond verloren de Kralingers met 6-2 in de heenwedstrijd van de finale van de play-offs om promotie/degradatie van NAC Breda. Toch houdt Dijkhuizen moed en put hij hoop uit de 'Remontada' van Barcelona in 2017.

In 2018/2019 speelde NAC Breda voor het laatst in de Eredivisie. Toen eindigde het onderaan en degradeerde het direct naar de Keuken Kampioen Divisie. Sindsdien doet NAC bovenin de middenmoot mee; dit seizoen werd het team achtste op het tweede niveau van Nederland. Die achtste plek leverde dus wel een ticket voor de play-offs op, waarin het in de vorige ronden met gemak van FC Emmen en Roda JC gaan.

NAC-verdediger Boy Kemper is er niet gerust op tegen Excelsior: 'Het lijken wel handbaluitslagen' NAC kan zondag terugkeren in de Eredivisie. Dan moet de Keuken Kampioen Divisie-club niet met meer dan vier goals verschil verliezen van Excelsior. Na de 6-2-zege in de heenwedstrijd zit NAC kortom in een zetel.

Excelsior mocht in de halve finale instromen en sloopte daarin ADO Den Haag over twee wedstrijden. Na een 2-1 zege in Den Haag, won Excelsior in eigen huis met liefst 7-1.

Excelsior-spelers in zak en as na pijnlijke nederlaag tegen NAC Breda: ‘We deden alles wat je niet moet doen in een finale’ NAC Breda speelde Excelsior dinsdagavond van het kastje naar de muur en liet geen spaan heel van de bezoekers uit Rotterdam: 6-2. Excelsior speelde de laatste weken heel behoorlijk, maar maakte tegen NAC weinig indruk. Excelsior-spelers Stijn van Gassel en Julian Baas zagen de bui al hangen na afloop van de pijnlijke avond. Voor handhaving is komende zondag een stunt nodig.

Opstellingen Excelsior en NAC Breda

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Benita, Horemans, El Yaakoubi, Sandra; Goudmijn, Baas; Sanches Fernandes, Lamprou, Driouech; Parrott



Opstelling NAC Breda: Van de Merbel; Lucassen, Martina, Van den Bergh, Kemper; Oldrup Jensen, Staring; Kuijpers, Omgba, Janosek; Haugen