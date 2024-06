LIVE EK voetbal | Slowakije virtueel de mogelijke tegenstander van Nederland, België tegen Frankrijk

België, Slowakije, Roemenië en Oekraïne strijden in de laatste speelronde om de bovenste plekken in Groep E van het EK voetbal. En élk land heeft het nog in eigen hand, want iedereen staat voorafgaand aan het derde duel op drie punten. Volg hieronder live wie er op welke plek staan en doorgaan naar de achtste finales.

Deze wedstrijden zijn ook belangrijk voor Nederland. Oranje kán namelijk tegen de nummer één uit deze groep uitkomen. Dat zou België kunnen zijn, maar voor hetzelfde geld is dat een van de andere landen. Als je precies wil weten hoe het zit, is het goed om het onderstaande artikel over de scenario's even te bekijken.

België speelt om 18:00 uur tegen Oekraïne en tegelijkertijd spelen Slowakije en Roemenië tegen elkaar. Dit artikel krijgt bij elk doelpunt een update, zodat je hier telkens de virtuele stand kan zien. Het lijkt erop dat de nummer drie uit deze groep óók naar de achtste finales gaat.

Live tussenstand in Groep E op het EK voetbal

Oekraïne - België: 0-0 (Wedstrijd begonnen)

Slowakije - Roemenië: 1-0 (Wedstrijd begonnen)

Virtuele stand Groep E

Slowakije - 6 punten, doelsaldo van 4-2 (met deze stand door) België - 4 punten, doelsaldo van 2-1 (met deze stand door) Oekraïne - 4 punten, doelsaldo 2-4 (met deze stand door) Roemenië - 3 punten, doelsaldo 3-3 (met deze stand uitgeschakeld)

