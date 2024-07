Man van wonderdoelpunten op eindtoernooien stopt als international van Zwitserland

Xherdan Shaqiri houdt ermee op. Tenminste, als international. De Zwitser maakte zeven eindtoernooien mee en speelde 125 interlands, maar hij vindt het op 32-jarige leeftijd mooi geweest.

Shaqiri was er ook op het EK voetbal 2024 in Duitsland weer bij. De buitenspeler van Chicago Fire was - zoals hij vaker deed op eindtoernooien - weer goed voor een prachtig doelpunt. In totaal scoorde hij 32 keer voor Zwitserland, waarvan tien doelpunten op eindtoernooien (vijf op WK's, vijf op EK's).

Daarmee eindigt hij op de vierde plek op de all-time topscorerslijst van Zwitserland, achter Alexander Frei (42), Kubilay Turkyilmaz en Max Abegglen (beiden 34). Er is maar één speler met meer interlands voor Zwitserland dan Shaqiri (125) en dat is Granit Xhaka (130). De middenvelder is nog steeds actief.

Rijke clubcarrière

Hoewel Shaqiri nu speler is van Chicago Fire, kent hij een zeer rijke carrière. Hij won met Bayern München en Liverpool de Champions League en vervolgens ook de Europese Supercup én de Wereldbeker voor clubs. Ook werd hij zeven keer kampioen in zijn leven: drie keer met het Zwitserse Basel, driemaal met Bayern München en nog een keer met Liverpool.

Na zijn periode bij Liverpool ging Shaqiri voor Olympique Lyon spelen, maar daar bleef hij slechts een half seizoen. In februari 2022 maakte hij al de overstap naar de Amerikaanse club Chicago Fire. De teller staat daar inmiddels op 75 wedstrijden voor de kleine buitenspeler, die tegenwoordig ook vaak op '10' speelt.