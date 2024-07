Na Toni Kroos stopt nog een Duitse routinier na EK bij nationale ploeg

Thomas Müller heeft zijn laatste interland voor Duitsland gespeeld. Op het EK in eigen land kwam de 34-jarige Duitser nog twee keer binnen de lijnen, maar inmiddels heeft hij zijn interlandpensioen aangekondigd. In totaal kwam Müller tot 131 interlands voor zijn land.

Het nieuws dat Müller zou stoppen bij Die Manschaft hing al even in de lucht, maar inmiddels heeft de speler zelf zijn afscheid bevestigd via Youtube. Het duel in de kwartfinale tussen Spanje en Duitsland was de laatste namens Duitsland voor de ervaren middenvelder.

Lamine Yamal op pijnlijke wijze de mist in na EK-finale: Spaanse wondervoetballer toont blote ploeggenoot in livestream Eerder dit toernooi ging het al mis toen de BBC beelden liet zien vanuit de Nederlandse kleedkamer en ook zondagavond lieten sommige spelers van het EK iets meer zien dan zijn wellicht wilden.

'Niet meer als voetballer, maar als fan'

"Ik duim voor het team op weg naar het WK van 2026. Dat doe ik niet meer als voetballer, maar als fan. Tot ziens", liet Müller weten in zijn afscheidsvideo op zijn eigen YouTube-kanaal.

Prachtige interlandperiode

De speler van Bayern München was met Duitsland actief op vier WK's en EK's. In 2014 schoot hij met vijf doelpunten zijn land naar de wereldtitel, toen Argentinië in de finale met 1-0 werd verslagen. Op een EK kwam hij nooit tot scoren.

Op 3 maart 2010 maakte Müller zijn debuut voor het nationale elftal in een oefenwedstrijd tegen Argentinië. In voorbereiding op het WK in Zuid-Afrika speelde hij zich in de basis van het elftal van bondscoach Joachim Löw.

Zo ziet de enkel van Lionel Messi eruit na de finale van de Copa América, en dat is niet best Argentinië pakte zondagavond in de finale van de Copa América de derde hoofdprijs op rij, maar een medaille is niet het enige aandenken dat Lionel Messi aan de wedstrijd overhoudt.

Ondanks het feit dat Duitsland in de halve finale verloor van de uiteindelijke winnaar Spanje was het voor Müller een succesvol toernooi. Op zijn eerste hoofdtoernooi werd hij direct topscoorder met vijf doelpunten.

Bayern München

Waar de ervaren kracht stopt bij Duitsland gaat hij wel door bij Bayern München. Daar heeft hij een contract dat loopt tot de zomer van 2025.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.