'Memphis Depay kan spitsenduo vormen met Joshua Zirkzee, ook Conference League-finalist geïnteresseerd'

Memphis Depay heeft naar verluidt de mogelijkheid om een nieuwe topcompetitie aan zijn cv toe te voegen. De Nederlandse spits, die al in de Premier League, La Liga en Ligue 1 speelde, zou interesse genieten van twee clubs uit de Serie A. Memphis staat niet als enige op het lijstje bij de Italiaanse clubs, ook een landgenoot en oud-Ajacied kunnen een belletje verwachten.

Depay staat op het punt om transfervrij te vertrekken bij Atletico Madrid, waar hij anderhalf jaar speelde. Die transfervrije status maakt de voormalig PSV'er interessant voor veel clubs. Zo ook AC Milan, meldt journalist Gianluca Di Marzio. I Rossoneri hopen al op de komst van Joshua Zirkzee, die dit seizoen zijn doorbraak beleefde bij stuntploeg Bologna. Met Depay zou daar zomaar een tweede spits bij kunnen komen, want zijn potentiële komst zou los staan van een transfer van Zirkzee. Beide aanvallers zitten nu met het Nederlands elftal in Duitsland voor het EK.

'Joshua Zirkzee persoonlijk akkoord met binnenlandse stap naar topclub' Joshua Zirkzee is persoonlijk akkoord over een transfer naar AC Milan. Dat meldt het Italiaanse medium CalcioMercato. In de komende weken wordt nu gekeken of Bologna er ook uit komt met de Milanezen.

Concurrentie

AC Milan heeft echter concurrentie van landgenoot Fiorentina, dat de finale van de Conference League in de verlenging verloor van Olympiakos. La Gazzetta dello Sport weet dat I Viola op zoek zijn naar een sterke spits en Depay zou in dat plaatje passen.

Het salaris zou wel een stuikelblok kunnen zijn. Depay verdient nu ruim vier miljoen euro per jaar. Dat is voor Fiorentina wat gortig. Vanwege de transfervrije status valt er misschien nog wat te schuiven met de bedragen. Een flinke som tekengeld zou bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn. Het team van de 92-voudig international zou al in onderhandeling zijn met een Italiaanse club.

Fiorentina heeft echter ook nog andere aanvallers op de korrel. Italiaans international Mateo Retegui van Genoa zou tot de opties behoren, maar ook Lorenzo Lucca. De lange spits moest het vorig jaar als huurling bij Ajax doen met korte invalbeurten, maar was in het afgelopen seizoen basisspeler bij Udinese in de Serie A. Daarin scoorde hij acht keer, genoeg voor de club om hem definitief over te nemen van Pisa. Toch blijft Fiorentina zijn situatie volgen.

PSV

Eerder werd al gemeld dat PSV wel oren had naar een terugkeer van de aanvaller die in Eindhoven doorstroomde uit de jeugdopleiding. Depay verkondigde zelf echter dat dat onwaarschijnlijk is. "Dat zie ik op dit moment niet voor me", zei hij. "PSV is altijd thuis. Ze doen het goed, zijn makkelijk kampioen geworden en spelen Champions League. Maar ik ben er nu niet mee bezig."