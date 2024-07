'Overweldigde' Ronald Koeman zet op Instagram streep onder EK: 'Nederland weer op de kaart gezet'

Het Nederlands elftal is weer thuis. Na een vlucht van een uurtje van Wolfsburg naar Schiphol zit het EK er echt op voor bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers. Op de weg naar huis zette Koeman op Instagram een streep onder het toernooi.

De teleurstelling was groot, toen de halve finale van Engeland woensdagavond in de slotfase werd verloren. Er werd gezeken op de scheidsrechter en er werd gezwaaid naar de tienduizenden Oranjefans op de tribunes in Dortmund. Een dikke twaalf uur na die nederlaag kon Koeman trots terugkijken op het EK in Duitsland.

'Geweldige groep'

'Ons avontuur is gisteravond in de halve finale pijnlijk tot een einde gekomen, in een wedstrijd waarin door ons team alles is gegeven. Ik ben trots op deze geweldige groep spelers en staf, die met enorme toewijding met elkaar aan de slag zijn gegaan', begint Koeman zijn 'afscheidsspeech' van het EK op Insta.

Fans

De bondscoach, die sowieso tot en met het WK van 2026 de leider van Oranje blijft, heeft ook een speciaal dankwoord voor de honderdduizenden Nederlandse fans. Zij maakten indruk op het EK. 'Ook de support van alle Oranje-fans was ongeëvenaard en overweldigend: waar we ook kwamen, zij kleurden de speelsteden oranje. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie reis, we hebben laten zien wie we zijn en Nederland weer op de kaart gezet', is Koeman trots.

Geland op Nederlandse bodem

Koeman en zijn spelers landden donderdagmiddag rond 14.00 uur op een speciaal deel van Schiphol. De tientallen fans die een glimp van de EK-helden wilden opvangen, werden teleurgesteld: er werd niet gezwaaid en de spelers waren zelfs nauwelijks zichtbaar. Overigens waren ook niet alle spelers op het vliegtuig gestapt.

