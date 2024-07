Na bakken vol kritiek ook lof voor Nederland: 'Ik ben vooral trots op Oranje'

Het Nederlands elftal is weer teruggekeerd in eigen land, na de uitschakeling tegen Engeland in de halve finale van het EK. Oud-internationals Jeremain Lens en Boudewijn Zenden denken dat Ronald Koeman het maximale eruit heeft gehaald. "Hij kan met vertrouwen naar het WK 2026", zegt Zenden tegen Sportnieuws.nl.

Nederland - Engeland leek op een verlenging af te stevenen, totdat Ollie Watkins in de 91ste minuut de 2-1 binnen schoot. Zenden: "Het is een aardige rit geweest, maar op deze manier eindigen is erg zuur." Lens denkt dat Oranje Engeland in het zadel heeft geholpen. "De 1-0 viel te vroeg, waardoor ze dachten: "Er moet een stapje bovenop". Daarna werd het eenrichtingsverkeer."

Discutabele penalty

Het moment wat voor de meeste discussies zorgde, was overduidelijk de penalty voor Engeland. Harry Kane schoot hoog over het doel, maar kwam in contact met Denzel Dumfries, die de bal wilde blokken. Zenden is duidelijk: "Kane zwaait door bij het schot, dus eigenlijk schopt hij tegen de voet van Dumfries. Dan is het geen penalty. Ik snap ook wel dat als je het beeld stil zet, dat het er heftiger uitziet. Maar het gaan om wat eraan vooraf is gegaan."

34-voudig international Lens kan zich helemaal vinden in de woorden van Zenden. "Na het zien van de beelden vind ik het absoluut geen strafschop, maar waarschijnlijk heeft de scheidsrechter dat op dat moment niet gezien. Zulke beslissingen zijn wel cruciaal en daarvoor is de VAR."

Slechte rol voor de VAR

De voormalig spits van onder andere AZ en PSV is wel van mening dat de VAR dit EK veel tegen Nederland heeft gewerkt. "Er zijn twee grote fouten geweest van de VAR voor Nederland en dat is het doelpunt van Xavi Simons tegen Frankrijk en de penalty van Engeland. Achteraf blijkt dat we dus twee keer in het ongelijk zijn gesteld. Wat dat betreft maakt de VAR het voetbal wel kapot."

Trotse gevoel overheerst

Zowel bij Zenden als Lens overheerst het gevoel van trots. Al was dit toernooi wel dé kans om de EK-finale te halen. "Voor het toernooi was de halve finale boven verwachting, maar gaandeweg het EK zat er wel meer in. We hadden gewoon de finale kunnen halen."

Lens werd met Louis van Gaal derde op het WK in 2014 en weet hoe het voelt om de halve finale te verliezen. "Ik denk dat de jongens wel echt het gevoel hadden dat ze nu dichterbij dan ooit waren. Veel dichterbij dan wij in 2014. Ik ben vooral trots op Oranje, want ze waren niet allemaal in hun beste vorm. Anders hadden we nóg meer kans gemaakt op de EK-finale."

Maximaal haalbare voor Oranje

Zenden denkt dat Ronald Koeman het maximale uit de selectie heeft weten te halen, ondanks dat hij in het begin zoekende was naar de juiste opstelling. "De laatste wedstrijden hadden we een bepaalde vastigheid, waardoor het allemaal een stukkie duidelijker werd. Hij kan tevreden zijn."

"En er zijn natuurlijk heel veel aanknopingspunten om mee verder te gaan", vervolgde Zenden zijn verhaal. Daarmee doelde hij onder meer op een aantal talentvolle jongens zoals Simons en Verbruggen. "Natuurlijk wordt er afscheid genomen van een aantal oudere spelers, maar er dienen zich ook alweer een hoop jonge jongens aan. Koeman kan met vertrouwen naar het WK 2026."

EK-finale tussen Engeland en Spanje

In totaal speelde Zenden maar liefst acht seizoenen in Engeland. Toch heeft de voormalig PSV'er niet per sé hoop op een EK-winst van Engeland. "Ik heb natuurlijk de connectie met Jimmy Floyd Hasselbaink en Gareth Southgate, die gun ik het wel. Maar Spanje heeft wel het beste voetbal gespeeld, dus ik hoop gewoon dat de beste wint en dat het een mooie pot wordt", aldus Zenden.

